Wymiana żarówki i podłączenie pralki ZA DARMO w Sosnowcu. Jest tylko jeden warunek!

Urząd Miasta od wiosny przyszłego roku rusza z programem "Złota rączka". Wielu samotnych seniorów jest zdanych tylko na siebie. Miasto wychodzi im naprzeciw, aby mogli liczyć na pomoc przy niewielkich naprawach domowych.

- Już wiosną 2024 r. zainaugurujemy program "Złota rączka dla Seniora". Nasz projekt ma na celu zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych naprawa domowych - wyjaśnił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Program skierowany jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia i mieszkają w Sosnowcu.- Chodzi nam przede wszystkim o osoby samotne lub małe, dwuosobowe gospodarstwa domowe. Tam bardzo często nie ma kto przeprowadzić podstawowych prac czy też obowiązków domowych. Te osoby często skazane są same na siebie – dodała pełnomocniczka prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej, Monika Holewa. Dzięki programowi, fachowiec zwany "złotą rączką" bezpłatnie wykona podstawowe prace: wymieni żarówkę, naprawi przeciekający kran, wyreguluje drzwi, podłączy pralkę czy też wykona inne naprawy, które nie wymagają specjalistycznych uprawnień ani natychmiastowejinterwencji. - Zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko, ale chcemy także, aby pomoc była szersza. Jeśli prace wymagają zakupu jakiegoś sprzętu, np. baterii łazienkowej, karnisza czy lampy, będziemy kierowali się zasadą, że te materiały Senior musiałby mieć już zakupione - podkreślił prezydent Sosnowca. Seniorzy swoje potrzeby domowe będą mogli zgłaszać na specjalną infolinię. Pełna lista usług będzie dostępna tuż przed startem programu. - Każdy senior z programu będzie mógł korzystać raz w miesiąc, choć nie będziemy się sztywno trzymali tej zasady - każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie – dodała Monika Holewa. Realizatorem zadania byłaby Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna S3, która promuje zasady ekonomii społecznej poprzez zatrudnianie głównie osób z niepełnosprawnościami.

