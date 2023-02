Maszyna do mielenia palet amputowała Robertowi obie nogi! Jest przełom w sprawie

i Autor: Shutterstock Karetka

Dramatyczny wypadek!

Bielsko-Biała. Robert stracił obie nogi w pracy. Są zarzuty dla trzech osób

Jest przełom w sprawie wypadku, do jakiego doszło w Bielsku-Białej przy ul. Cegielnianej w październiku 2021 roku. Maszyna do mielenia palet ucięła panu Robertowi obie nogi. Po wnikliwej i długotrwałej analizie śledczy ustalili, kto mógł się przyczynić do tego dramatu.