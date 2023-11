Zasnął w pizzerii i ukradł pieniądze. Kilka dni później wrócił i zrobił to samo

Dwukrotnie okradł pizzerię. Za pierwszym razem zasnął w lokalu

Do zdarzenia doszło w dniach 6 i 11 września 2023 roku w Bielsku-Białej przy ul. Łagodnej, w tej samej pizzerii. Nieznany dotąd sprawca ubrany w czarne buty, ciemne spodnie oraz czarną bluzę z kapturem ukradł dokumenty i pieniądze, które znajdowały się w kasetce za barem. Jak ustaliła bielska policja, sprawca w nocy z 5 na 6 września 2023 roku zasnął w lokalu, a kiedy się obudził, dokonał kradzieży pieniędzy, po czym wyszedł przez okno pizzerii. Mężczyzna wrócił do lokalu prawdopodobnie przez to samo niezamknięte okno w nocy 11 września i dokonał kradzieży pieniędzy i dokumentów.

Policja o dwukrotnym złodzieju z pizzerii w Bielsku-Białej

- Publikujemy wizerunek mężczyzny, który dokonał kradzieży zarejestrowany przez kamerę monitoringu, licząc na Państwa pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Prosimy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy przestępstwa, o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Komisariatem Policji I w Bielsku-Białej ul. Składowa 2 pod nr tel. 47 857 01 00 lub na numer KMP w Bielsku-Białej 47 857 12 55. Zapewniamy anonimowość! - przekazała w komunikacie bielska policja.

