Biskup Ważny reaguje na skandale duchownych. "Wyrażamy wstyd i skruchę"

Doniesienia medialne na temat przestępstw popełnianych przez duchownych zmusiły do reakcji władze kościelne. Biskup sosnowiecki Artur Ważny, który niedawno objął stery w targanej skandalami diecezji, wydał oświadczenie, w którym odniósł się do bolesnych spraw. Hierarcha nie próbuje zamiatać problemu pod dywan. Wręcz przeciwnie, jego słowa są wyrazem głębokiego bólu i zrozumienia dla powagi sytuacji.

- Kiedy media przywołują sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przez duchownych nie chcę odwracać wzroku od bolesnej prawdy ani umniejszać powagi tych wydarzeń – czytamy w komunikacie opublikowanym przez diecezję. Biskup podkreśla, że myśli i modlitwy kierowane są przede wszystkim w stronę osób skrzywdzonych.

W oświadczeniu padają słowa, na które wielu wiernych czekało od dawna. Biskup Artur Ważny nie szuka usprawiedliwień, lecz w imieniu wspólnoty bierze na siebie ciężar odpowiedzialności moralnej.

- Toczące się postępowania wobec duchownych oskarżonych o czyny wobec osób małoletnich są dla naszej diecezji bolesnym wezwaniem do prawdy i nawrócenia. (…) Jako Kościół w Sosnowcu wyrażamy wstyd i skruchę – napisał hierarcha.

Biskup zapewnia o woli pełnej współpracy z organami ścigania, co ma być fundamentem procesu oczyszczenia.

Biskup apeluje o zgłaszanie krzywd

Oświadczenie to również konkretne wezwanie do działania. Biskup Artur Ważny zwraca się bezpośrednio do wszystkich, którzy mogą posiadać wiedzę o jakichkolwiek nadużyciach. Hierarcha podkreśla, że kluczowe jest przerwanie zmowy milczenia, która przez lata pozwalała sprawcom czuć się bezkarnie.

- Z determinacją dążymy do tego, by każdy przypadek wykorzystania był zgłaszany, sprawca ukarany, a poszkodowani otrzymali wszelkie potrzebne wsparcie i pomoc – deklaruje biskup.

Następnie kieruje dramatyczny apel, cytując słowa, które powinny wybrzmieć w każdej parafii: - Proszę wszystkich, którzy posiadają wiedzę o takich czynach, o zgłaszanie ich odpowiednim instytucjom, milczenie jest przyzwoleniem na krzywdę.

W komunikacie wskazano również konkretne narzędzie – stronę internetową zgloskrzywde.pl, gdzie osoby dotknięte przemocą w Kościele mogą szukać pomocy.

Pełna treść komunikatu biskupa sosnowieckiego

- Kiedy media przywołują sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przez duchownych nie chcę odwracać wzroku od bolesnej prawdy ani umniejszać powagi tych wydarzeń. Toczące się postępowania wobec duchownych oskarżonych o czyny wobec osób małoletnich są dla naszej diecezji bolesnym wezwaniem do prawdy i nawrócenia. Gdy w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej szczegółów, nasze myśli i modlitwy kierują się ku osobom skrzywdzonym. Wiemy, że te relacje mogą ponownie otwierać rany. Jako Kościół w Sosnowcu wyrażamy wstyd i skruchę.

Podtrzymujemy wolę pełnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Z determinacją dążymy do tego, by każdy przypadek wykorzystania był zgłaszany, sprawca ukarany, a poszkodowani otrzymali wszelkie potrzebne wsparcie i pomoc. Proszę wszystkich, którzy posiadają wiedzę o takich czynach, o zgłaszanie ich odpowiednim instytucjom, milczenie jest przyzwoleniem na krzywdę (więcej informacji: zgloskrzywde.pl).Zachęcam wiernych do modlitwy za osoby zranione, za ich rodziny oraz o siłę dla naszej wspólnoty, abyśmy w prawdzie i determinacji kontynuowali dzieło oczyszczenia i odbudowy zaufania.

Drodzy Diecezjanie, niech nasza wiara będzie silniejsza niż zgorszenie, a nadzieja mocniejsza niż lęk.Maryja wciąż przechodzi przez nasze parafie. Nie przyszła niczego zasłonić, lecz uleczyć. Nie siłą, ale pokorą. Uczmy się od Niej zaczynać od nowa.

