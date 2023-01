Wybuch gazu na plebanii w Katowicach. Rodzina była skonfliktowana z parafią

W rozmowie z PAP, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Marian Niemiec odniósł się do treści listu rodziny zamieszkującej kamienicę przy ul. bp. Bednorza, w której w piątek (27 stycznia) doszło do wybuchu gazu. Duchowny przyznał, że rodzina od wielu lat była skonfliktowana z parafią, a spór miał tło finansowe. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał jednak rację parafii. Według słów biskupa, rodzina która przed laty zajmowała się kościołem, mieszkała na plebanii i była utrzymywana przez parafię - nie płaciła czynszu i rachunków za media. - Od ładnych paru lat te osoby tylko sobie mieszkały i się sądziły z parafią. Nie jest też tak, że te osoby były bez środków do życia, otrzymywały emeryturę, pani pracowała - powiedział biskup Niemiec.

Osoby będące autorami listu, który dotarł do redakcji programu "Interwencja" tłumaczyły, że będąc w ciężkiej sytuacji materialnej zwróciły się o pomoc do księdza, u którego zamieszkiwały i dla którego pracowały. Wsparcia miały nie otrzymać, stąd członkowie rodziny zdecydowali się na popełnienie samobójstwa rozszerzonego. - To jest granie na uczuciach (...) W tej chwili ktoś, kto to będzie czytał, będzie mógł oskarżać parafię, natomiast trzeba poznać i drugą stronę, jak to wszystko wyglądało - mówi bp Niemiec. Duchowny dodaje, że wybuch gazu mógł nie być przypadkowy, lecz zaplanowany tak, by w eksplozji zginęli również inni ludzie. - Nie mogę sobie tego inaczej wytłumaczyć. Czy usprawiedliwieniem będzie brak wyobraźni – że nasze mieszkanie wyleci w powietrze, skoro nad nami jest jeszcze jedno i drugie piętro? - tłumaczy zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

