W piątek, 27 stycznia o godzinie 8:30 rano doszło do wybuchu w kamienicy w Katowicach przy ulicy Bednorza 20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu gazu. Budynek plebanii ewangelicko-augsburskiej poskładał się jak domek z kart. W wyniku tego wybuchu rannych zostało pięć osób, w tym dwie dziewczynki, córki wikariusza, jego żona, a także on sam. Do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich trafił mąż byłej kościelnej. Niestety, kobieta wraz z córką zginęły pod gruzami.

Jak ustalono, budynek był ogrzewany gazem z miejskiej sieci, gazu używano także do gotowania. Jak wynika z relacji proboszcza parafii i wikariusza, w kamienicy przed wybuchem było czuć gaz z mieszkania, w którym mieszkał kościelny z żoną i córką.

Teraz na światło dzienne wychodzą nowe, wstrząsające fakty. Na razie nie wiadomo, czy doszło do rozszczelnienia instalacji, czy też do celowego wysadzenia kamienicy. Ten wątek będzie badać katowicka prokuratura, która wszczęła już śledztwo w tej sprawie, a także zleciła sekcję zwłok kobiet odnalezionych pod gruzami.

Jak podaje "Fakt", kobieta była skonfliktowana z parafią, a rodzina miała kłopoty finansowe i nie płaciła czynszu. Parafia domagała się, by rodzina opuściła lokal. Z kolei kościelna dwa lata temu zaskarżyła parafię za niepłacenie składek emerytalnych. Czy to ten konflikt i problemy rodziny mogły być przyczyną katastrofy?

Jak podaje "Interwencja", do ich redakcji trzy dni po katastrofie wpłynął list od rodziny kościelnego. Przekazano w nim, że było to samobójstwo rozszerzone. Rodzina kościelnych miały przekazać redakcji "Interwencji", że sytuacja w której się znaleźli, zmusiła ich do podjęcia takiego kroku. Rodzina kościelnego miała zażyć tabletki nasenne, które pozwolą im odejść skutecznie i po cichu.

Za całą sytuację rodzina kościelnego obwiniała proboszcza parafii, który, jak twierdzą, chciał ich wyrzucić z mieszkania na plebanii, mimo że 68-letnia kobieta była obłożnie chora, miała nawrót choroby nowotworowej z przerzutami.

"Tabletki nasenne pozwolą nam odejść skutecznie i po cichu. (...) Z Cmentarza Komunalnego nawet ksiądz nas nie wyrzuci. Jedynym naszym życzeniem jest to, żeby podczas naszego pochówku nie było żadnego klechy. Żaden klecha już na nas nie zarobi, czy to na naszym życiu czy śmierci" - cytuje fragment listu ofiar katastrofy Polsat.

Czy było tak rzeczywiście? Jedyną osobą, która zna odpowiedź na to pytanie jest kościelny, który obecnie przebywa w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Nie wiadomo, czy został już przesłuchany przez śledczych. Doniesień tych nie potwierdza policja. Co na to prokuratura?

- W toku prowadzonych działań uzyskaliśmy informację, że taki list miał zostać wysłany. Policja i prokuratura podjęła działania celem zabezpieczenia tej korespondencji. Na tym jednak etapie nie będziemy jednak informowali, czy taki list rzeczywiście istnieje, ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. W jego toku są bowiem badane bardzo różne wątki i sprawdzane różne wersje zdarzeń. Prokurator pracuje na miejscu zdarzenia od soboty. Przesłuchaliśmy bardzo wielu świadków - prok. Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Katowice. Wybuch gazu w kamienicy. Wśród poszkodowanych są dzieci

