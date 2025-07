Zawiercie. Potrącenie 15-latki. Jest nagranie z wypadku

15-latka ranna wypadku na ul. Mrzygłodzkiej w Zawierciu odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. W sobotę, 19 lipca, przed godz. 23 dziewczyna przebiegała przez jezdnię, w towarzystwie swoich znajomych, w niedozwolonym miejscu, tj. poza przejściem dla pieszych, w rejonie skrzyżowania ulic: Ogrodowej i Zarzecze. Cała grupa, wyłączając poszkodowaną, zdążyła dotrzeć na drugą stronę ulicy, ale w 15-latkę uderzył kierujący BMW, co zarejestrowała kamera monitoringu.

Nastolatka wylądowała wiele metrów dalej, doznając poważnych obrażeń ciała.

- 15-latka została przewieziona do szpitala. Jak się okazało, była nietrzeźwa. Badanie wykazało ponad pół promila alkoholu w jej organizmie. Kierowca był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu, a także szkic i zdjęcia. Dowód rejestracyjny samochodu został zatrzymany - przekazała Policja Śląska w komunikacie.

Nagranie z wypadku jest dostępne TUTAJ.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.