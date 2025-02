Dziecko trafiło do szpitala

Bryła lodu spadła na małżeństwo z malutkim dzieckiem. Wychodzili na spacer

Tuż przed wejściem do bloku przy al. Armii Krajowej w Częstochowie, bryła lodu spadła na mężczyznę z 13-miesięcznym dzieckiem w wózku! Dziecko z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. To wszystko rozegrało się w 2022 roku. Sprawą zajęła się prokuratura, teraz sprawa znalazła swój finał.