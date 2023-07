Przez budowę kolei do CPK stracą wszystko! Wspaniały ośrodek przestanie istnieć Tragedia

Centralny Port Komunikacyjny to ogromny węzeł przesiadkowy, który ma powstać do 2028 roku w gminie Baranów, między Warszawą a łodzią. Sam port lotniczy, którego wizualizacje pokazano w ostatnich dniach, ma obsługiwać do 2060 roku nawet do 65 mln pasażerów. Będzie on podłączony do sieci dróg - samochodowych i kolejowych. W ramach CPK powstać ma również system Kolei Dużych Prędkości. Jego budowa budzi niepokój wielu mieszkańców Polski, bowiem tory mają przebiegać przez ich posesje lub obok nich.

Leśne Pogotowie do zamknięcia przez CPK?

Na profilu Leśnego Pogotowia w Mikołowie, które prowadzi Jacek Wąsiński, ukazał się post dotyczący wybudowania kolei dużych prędkości CPK. Niestety, wszystko wskazuje na to, że po 30 latach działalności obiekt przestanie funkcjonować.

- Jesteśmy jednym z największych i najdłużej działającym Ośrodkiem w Polsce, przyjmujemy ponad 2,500 zwierząt rocznie i większość ich wypuszczamy na wolność. Wybrana na chwilę obecną trasa zabiera część naszego terenu i przebiega bezpośrednio przy wybiegach ze zwierzętami. Hałas już przy samej budowie przez kilka lat, wybudowanie dróg serwisowych to już koniec dla Ośrodka. Na terenie Ośrodka m.in. bociany uczą się latać, bliska obecność takiej kolei nie daje im szans - czytamy w zamieszczonym poście.

Jak czytamy, budowa linii kolejowych przyczyni się nie tylko do zamknięcia ośrodka, ale i do degradacji środowiska naturalnego na wielu obszarach naszego kraju. - Wystarczy zobaczyć mapy przebiegu proponowanych odcinków. Niszczą one bezpowrotnie, jeziora, rzeki, stawy, obszary chronione, lasy, torfowiska itp. - zostanie to wszystko zniszczone. Nie licząc przyrody to do zniszczenia idą również dziesiątki tysięcy domów wolnostojących, bloków mieszkalnych, niejednokrotnie nowo wybudowanych. Jest to tragedia dla przyrody i dla ludzi. Do wyburzenia tylko na Kamionce oraz w centrum Mikołowa łącznie 145 domów oraz 317 mieszkań (na odcinku niespełna 7 kilometrowym!) a to tylko mały kawałeczek naszego kraju - podaje Leśne Pogotowie. Przedstawiciele ośrodka uważają, że szkód z powodu powstania CPK i Kolei Dużych Prędkości będzie więcej niż pożytku.

Ośrodek apeluje o podpisywanie apelu o zaprzestanie procedowania wariantu W72 Kolei Dużych Prędkości biegnącego przez centrum Mikołowa oraz Kamionkę. Można go podpisać TUTAJ.