FEST Festival 2023

Burza w Internecie po odwołaniu FEST Festivalu. "Gdzie są moje pieniądze?!"

Żenujące, pokaz koncertowej niekompetencji, zejdźcie nam z oczu - to tylko kilka z tysięcy negatywnych komentarzy wobec decyzji organizatorów o odwołaniu FEST Festivalu. Ci, którzy kupili bilety, czują rozczarowanie i boją się, że nie odzyskają pieniędzy. A ci, którzy obserwują cały dramat z boku, mówią wprost: to jest szwindel, jakich mało. Pojawiły się nawet porównania do słynnego Fyre Festivalu.