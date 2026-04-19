Był legendą „Solidarności” i ratownikiem górniczym. Nie żyje Kazimierz Grajcarek

Nie żyje Kazimierz Grajcarek. Był legendą „Solidarności” i ratownikiem górniczym

Informację o śmierci Kazimierza Grajcarka przekazali w niedzielę w mediach społecznościowych m.in. przewodniczący „Solidarności” w PG Silesia Grzegorz Babij oraz poseł PiS Przemysław Drabek, który podkreślił jego zaangażowanie w sprawy pracowników i wartości związkowe.

- Dla wielu z nas był "Generałem" — człowiekiem oddanym sprawie górników, walce o godność pracy i wartości Solidarności. Przez całe życie kierował się zasadami, odwagą i troską o innych. Dla przyjaciół był kimś więcej niż działaczem — zawsze można było na Niego liczyć, porozmawiać i znaleźć wsparcie – napisał Drabek.

Kazimierz Grajcarek urodził się 17 kwietnia 1952 roku w Międzybrodziu Bialskim. Ukończył szkołę zawodową przy zakładach włókienniczych w Bielsku-Białej i początkowo pracował jako ślusarz-mechanik. W latach 1979–1990 był związany z kopalnią Silesia, gdzie pracował jako górnik i ratownik.

Kazimierz Grajcarek poświęcił życie pracy i działalności opozycyjnej

Do „Solidarności” dołączył we wrześniu 1980 roku i współtworzył komisję zakładową w kopalni. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu, zajmując się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw. W sierpniu 1982 roku został internowany w ośrodku w Zabrzu-Zaborzu, skąd wyszedł na wolność w grudniu tego samego roku.

W 1988 roku brał udział w organizacji strajku w kopalni Silesia, a następnie zaangażował się w odbudowę struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. W latach 1989–1992 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego regionu, po czym wrócił do pracy w kopalni jako ratownik.

W kolejnych latach aktywnie działał w strukturach krajowych związku. W latach 1996–2018 był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego sekcji górnictwa węgla kamiennego oraz przewodniczącego rady sekretariatu Górnictwa i Energetyki. W 2002 roku ubiegał się o stanowisko przewodniczącego „Solidarności”. Na emeryturę przeszedł w 2018 roku.

Za swoją działalność został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

