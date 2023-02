Udusiła dwuletnią córeczkę. Hania zmarła w męczarniach. Wiemy, co dalej z Dolores z Bytomia

i Autor: Shutterstock, archiwum prywatne Dolores S. trafi na obserwację psychiatryczną

Hania zmarła w męczarniach

Bytom. Dolores S. trafi na obserwację psychiatryczną. 23-latka udusiła córkę

Na początku grudnia ubiegłego roku w Bytomiu doszło do niebywałej zbrodni. Dolores S.(23 l.) udusiła swoją córeczkę, dwuletnią Hanię. Kobieta przyznała się do zbrodni, trafiła do aresztu, gdzie przebywa dotychczas. Co będzie z nią dalej? Wkrótce ma trafić na obserwację psychiatryczną. Prokuratura dotarła również do ojca dziecka.