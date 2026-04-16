„Kuchenne rewolucje” w Chorzowie. Lokal miał poważne problemy

Ekipa popularnego programu pojawiła się w Chorzowie w połowie grudnia 2025 roku. Restauracja A’le Dobre była znana wśród mieszkańców, jednak z czasem zaczęła tracić klientów. Właściciele – Maciej i Arek – musieli zmierzyć się z rosnącą konkurencją w okolicy oraz coraz większymi kosztami prowadzenia działalności.

Jak relacjonowali pracownicy, w lokalu panował chaos organizacyjny. Brakowało jasnych zasad pracy, a właściciele rzadko pojawiali się na miejscu. W efekcie część obowiązków spadała na kucharzy i obsługę sali.

– Tu nie ma zasad, nie ma takiego ogarnięcia. Pracujemy praktycznie za wszystkich i jeszcze pilnujemy, żeby wszystko działało – mówił jeden z pracowników.

Dodatkowym problemem była karta dań, która od dłuższego czasu nie była zmieniana. W okolicy powstawały nowe restauracje i bary, które przyciągały klientów bardziej nowoczesną ofertą. Właśnie dlatego właściciele zdecydowali się poprosić o pomoc Magdę Gessler.

Nowa nazwa restauracji po rewolucji

Po kilku dniach intensywnej pracy restauracja przeszła prawdziwą metamorfozę. Zmienił się wystrój lokalu, organizacja pracy oraz menu. Najbardziej widoczną zmianą był jednak nowy szyld.

Po „Kuchennych rewolucjach” restauracja A’le Dobre zaczęła działać pod nazwą „Kiszka Gra”.

Właściciele potwierdzili udział w programie w mediach społecznościowych. Podkreślili, że decyzja o wzięciu udziału w show nie była przypadkowa.

– Rosnąca konkurencja, wysokie koszty prowadzenia działalności oraz nasza chęć wprowadzenia czegoś świeżego sprawiły, że zdecydowaliśmy się na rewolucję. Rady Magdy Gessler pozwoliły nam spojrzeć na restaurację z zupełnie innej perspektywy – napisali.

Jednocześnie uspokoili stałych klientów, że część popularnych dań pozostanie w menu.

Dania Magdy Gessler w chorzowskiej restauracji

Po zmianach w karcie pojawiło się kilka potraw przygotowanych według przepisów Magdy Gessler. To właśnie one mają przyciągnąć nowych gości i nadać restauracji charakterystyczny styl.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych propozycji jest zupa podwędzana, inspirowana klasyczną solianką. Danie przygotowywane jest na bazie aromatycznego wywaru z dodatkiem trzech rodzajów kiełbas, żeberek oraz pomidorów pelati. To treściwa, wyrazista w smaku zupa, która stała się jednym z bestsellerów w menu. Cena tej pozycji wynosi 30 zł.

Drugim charakterystycznym daniem jest sałatka winegret, która w wersji Magdy Gessler znacznie różni się od klasycznej sałatki warzywnej. W jej skład wchodzą m.in. buraki, jabłko, pietruszka, seler, jajko, ziemniaki, ogórek kiszony, śledź, kurki oraz słodka cebula. Całość podawana jest z sosem musztardowo-majonezowym i świeżym koperkiem. Porcja kosztuje 26 zł.

Wśród deserów pojawił się także tort makowy z kremem kawowym z nutą amaretto, przygotowywany według przepisu Magdy Gessler. To intensywnie aromatyczne ciasto, które szybko stało się jedną z najchętniej wybieranych pozycji w karcie. Cena deseru to 24 zł za porcję.

Najbardziej charakterystyczną potrawą w nowym menu jest jednak „fallistyczna karkówka”, która wzbudza duże zainteresowanie wśród gości. Danie składa się z pieczonego karku, kremowej pasztetowej, obsmażanych ziemniaków ze skwarkami, panierowanego krupnioka, pieczonego jabłka oraz czerwonej kapusty. To solidna, śląska propozycja obiadowa, której cena wynosi 61 zł.

Choć w restauracji pojawiły się nowe propozycje inspirowane kuchnią Magdy Gessler, w karcie nadal można znaleźć wiele klasycznych dań obiadowych. Goście mogą zamówić m.in.:

schabowego marynowanego w mleku i cebuli,

pierogi ruskie lub z mięsem,

placek po węgiersku,

grillowaną pierś z kurczaka,

filet z dorsza z dodatkami.

W menu dostępne są także różne przekąski, m.in. frytki belgijskie, frytki z batatów czy nuggetsy z kurczaka.

Efekty wizyty Magdy Gessler w Chorzowie widzowie zobaczą w 6. odcinku 32. sezonu „Kuchennych rewolucji”, który zostanie wyemitowany 16 kwietnia na antenie TVN. Program pokaże kulisy pracy restauratorki, rozmowy z właścicielami i pracownikami oraz moment wprowadzenia nowych potraw do menu.

Magda Gessler znów pracuje na Śląsku

Tymczasem znana restauratorka ponownie pojawiła się w regionie. Jak informował „Super Express”, Magda Gessler pracuje obecnie nad kolejną metamorfozą – tym razem w Gliwicach. Ekipa programu odwiedziła pub Pierwsza Polka przy ul. Zwycięstwa, który również zdecydował się na udział w „Kuchennych rewolucjach”.

Lokal znajduje się w centrum miasta i od lat przyciąga mieszkańców oraz turystów, jednak – podobnie jak wiele miejsc odwiedzanych przez Magdę Gessler – musiał zmierzyć się z problemami organizacyjnymi oraz spadkiem liczby klientów. Wizyta restauratorki wzbudziła spore zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy obserwowali nagrania programu w okolicy lokalu.

Czy „Pierwsza Polka” przejdzie równie spektakularną metamorfozę jak restauracja w Chorzowie? O tym widzowie przekonają się w jednym z kolejnych odcinków programu.

