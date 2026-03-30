Magda Gessler znowu w Chorzowie. Restauratorka odmieniła Bar Kinga

Słynna gwiazda telewizji TVN ponownie wzięła na warsztat śląską gastronomię. Tym razem Magda Gessler odwiedziła były Bar Kinga mieszczący się w Chorzowie pod adresem św. Kingi 1, przekształcając go w zupełnie nową knajpę o nazwie Bar Frelka i Hanys.

O całej sytuacji błyskawicznie dowiedzieli się internauci dzięki wpisom w sieci. W sobotę, 28 marca, prowadząca program zamieściła w sieci entuzjastyczny komunikat, w którym zachwycała się lokalnymi specjałami serwowanymi w odmienionym miejscu.

– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – napisała.

Zaledwie dobę później do tych pochwał odnieśli się sami gospodarze lokalu.

– Szanowni Goście, zapraszamy do naszego baru. Aktualnie jesteśmy po kuchennych rewolucjach. Magda nie jest straszna jak ją malują – napisano w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele odmienionej jadłodajni zapowiedzieli, że oficjalne ponowne otwarcie nastąpi 1 kwietnia 2026 roku.

Bar Frelka i Hanys stawia na śląskie klasyki. Znamy nowe menu

Zanim doszło do telewizyjnej interwencji, obiekt funkcjonował jako typowa dzielnicowa stołówka. Wystrój przypominał minione epoki, ale miejsce to mogło pochwalić się lojalną grupą stałych bywalców, którzy doceniali ogromne, domowe dania przypominające babcine obiadki.

Każdego dnia serwowano tam tradycyjne, regionalne przysmaki. Goście zajadali się roladami, mielonymi, a w piątki zamawiali rybę z zestawem surówek, popijając te obfite porcje zimnym piwem.

Przeprowadzona transformacja przyniosła nie tylko całkowicie nowy szyld, ale również wyraźnie zmodyfikowaną ofertę kulinarną.

Co teraz oferuje chorzowska restauracja? W jadłospisie zrewolucjonizowanego bistro króluje przede wszystkim klasyczna kuchnia śląska. Znajdziemy w nim między innymi:

Zupy:

tradycyjny bulion z ręcznie robionym makaronem w cenie 17 zł

klasyczną zupę z pomidorów za 13 zł

czerwony barszcz podawany w towarzystwie krokietów

pożywny żurek serwowany z ziemniakami

aromatyczną zupę na bazie borowików

Dania główne:

schabowego z dodatkiem żurawiny oraz góralskiego oscypka wycenionego na 44 zł

tradycyjnego kotleta szwajcarskiego za 40 zł

chrupiące placki z tartych ziemniaków oblane gulaszem w cenie 28 zł

regionalny panszkraut podawany z wieprzowymi żeberkami za 36 zł

flagową roladę z mięsa wieprzowego w towarzystwie modrej kapusty i śląskich klusek za 47 zł

Zespół zrewolucjonizowanej restauracji próbuje przyciągnąć klientów, wykorzystując w swojej komunikacji tradycyjną śląską gwarę:

- Trza ci chwila spokoju ôd warzynio? Dej se luz, my się tym zaopiekujymy! Zamów dobre, domowe ôbiydy prze internet dlo całyj familije!

Wszyscy chętni mogą już niedługo osobiście ocenić wygląd i smak dań z nowego menu.

Magda Gessler upodobała sobie Chorzów. Kolejna metamorfoza w mieście

Warto zaznaczyć, że to już kolejna telewizyjna interwencja kulinarna w tej śląskiej miejscowości na przestrzeni ostatnich miesięcy. W grudniu 2025 roku znana restauratorka próbowała ratować chorzowską knajpę A’le Dobre, położoną w dzielnicy Batory.

Tamta wizyta zakończyła się powstaniem lokalu Bistro Kiszka Gra. Miejsce, które wcześniej serwowało głównie fast food w postaci burgerów i frytek, po zmianach skupiło się na promowaniu tradycyjnych, polskich smaków.

Efekty tamtych grudniowych nagrań widzowie telewizji TVN zobaczą na ekranach 16 kwietnia 2026 roku, natomiast subskrybenci serwisu Player.pl obejrzą ten epizod tydzień wcześniej, czyli 9 kwietnia.

Drodzy Goście, nastąpiła zmiana terminu emisji naszego odcinka Kuchenne Rewolucje. Zapraszamy przed telewizory 16.04.2026 w TVN a dla posiadaczy konta na player.pl odcinek będzie dostępny już 09.04.2026. Bardzo jesteśmy ciekawi efektu finalnego z 4 dniowego planu zdjęciowego z panią Magda Gessler - napisało w mediach społecznościowych Bistro Kiszka Gra.

Wszystko wskazuje na to, że śląskie miasto stało się ostatnio częstym kierunkiem podróży dla gwiazdy TVN. Czas pokaże, czy Bar Frelka i Hanys powtórzy sukces innych lokali uratowanych w ramach popularnego formatu kulinarnego.