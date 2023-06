Dźgał ją nożem jadąc samochodem na oczach dzieci! Koszmar w Zawierciu

Usiłowanie zabójstwa w Zawierciu. Dźgał kobietę na oczach dzieci

Jak podaje policja, w niedzielę (15 czerwca) wieczorem na ulicy Paderewskiego w Zawierciu doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy wylądował w rowie. Jak się okazało, volkswagenem kierował 37-letni obywatel Bułgarii. Pasażerami byli 25-latka z dwójką synów - dwumiesięcznym i 7-letnim. - Pomiędzy partnerami doszło do kłótni i szarpaniny. Obywatel Bułgarii groził kobiecie, że ją zabije. Mężczyzna wyciągnął nóż i zaczął zadawać jej ciosy. Pasażerka, chcąc się uchronić i uciec z pojazdu, chwyciła za kierownicę, wskutek czego samochód wylądował w rowie. 37-latek siłą wyciągnął kobietę z auta, a następnie zadał jej kolejne ciosy - opisuje policja. Kobiecie udało się uciec i wezwać pomoc. Na miejsce przyjechała policja. Poszkodowana wraz z dziećmi zostali przetransportowani do szpitala. Maluchy nie odniosły obrażeń. Policjanci rozpoczęli poszukiwania 37-latka. Na szczęście szybko udało się go schwytać.

- Zawierciański sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności - informuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

