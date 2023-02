15-latek dostał drgawek podczas kąpieli! Przerażające chwile w Chorzowie

W walentynki chciał udowodnić, jak bardzo kocha Paulę, więc zrobił TO. "Ty szczęściaro!"

Chorzów. Zatrucie tlenkiem węgla w mieszkaniu przy Zamenhofa

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 14 lutego w godzinach wieczornych w budynku wielorodzinnym przy ul. Zamenhofa w Chorzowie. - Dostaliśmy zgłoszenie, że dziecko w wieku 15 lat kąpało się w łazience i dostało drgawek. W mieszkaniu przebywały jeszcze trzy osoby - 14-letnia siostra chłopca i ich rodzice. Cała czwórka została przetransportowana do szpitala. Pomiary wykazały obecność tlenku węgla w mieszkaniu. Nasze działania polegały na przewietrzeniu mieszkania - opisuje mł. bryg. Paweł Strugacz, koordynator do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej PSP w Chorzowie. Strażacy apelują, aby pamiętać o instalowaniu czujników czadu w mieszkaniu.

