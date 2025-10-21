W Myszkowie doszło do tragedii, gdzie w swoim domu zmarło starsze małżeństwo.

Prawdopodobną przyczyną śmierci jest zatrucie tlenkiem węgla z pieca węglowego.

Straż pożarna wykryła obecność czadu w budynku, a sprawę bada prokuratura.

Dowiedz się więcej o szczegółach zdarzenia i wstępnych ustaleniach śledczych.

Myszków. Ciało małżeństwa w domu. Zatruli tlenkiem węgla?

Piec węglowy w domu zmarłego małżeństwa w Myszkowie to prawdopodobne źródło emisji tlenku węgla, którego obecność ujawnili w budynku jednorodzinnym strażacy. Do tragedii doszło we wtorek, 21 października, a przed godz. 13 o wszystkim zaalarmowała służby ratownicze córki 79-latki i 83-latka, która nie mogła się z nimi skontaktować.

- W domu ofiar panowało zadymienie - powiedziała "Super Expressowi" st. sierż. Klaudia Maladyn, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Jak dodaje, zatrucie tlenkiem węgla to jednak tylko wstępna hipoteza dotycząca śmierci małżeństwa, bo musi to jeszcze potwierdzić sekcja zwłok.

- Straż pożarna po przyjeździe na miejsce wykonała pomiary, które wykazały obecność tlenku węgla. W domu użytkowany był piec węglowy, który prawdopodobnie był źródłem emisji tlenku węgla - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Myszkowie.