Ciała małżeństwa w domu w Myszkowie! Córka zaalarmowała służby

2025-10-21 16:01

Ciała małżeństwa: 79-letniej kobiety i 83-letniego mężczyzny zostały znalezione w domu jednorodzinnym w Myszkowie we wtorek, 21 października. Przed godz. 13 służby ratownicze wezwała na miejsce córka obydwojga, która nie mogła się z nimi skontaktować. Jak poinformowała policja, w domu seniorów panowało zadymienie, stąd podejrzenie, że zmarli oni wskutek zatrucia tlenkiem węgla.

Myszków. Ciała małżeństwa w domu. Prawdopodobnie zatruli się tlenkiem węgla

Ciała małżeństwa: 79-letniej kobiety i 83-letniego mężczyzny zostały znalezione w domu jednorodzinnym w Myszkowie we wtorek, 21 października, zdj. ilustracyjne
  • W Myszkowie doszło do tragedii, gdzie w swoim domu zmarło starsze małżeństwo.
  • Prawdopodobną przyczyną śmierci jest zatrucie tlenkiem węgla z pieca węglowego.
  • Straż pożarna wykryła obecność czadu w budynku, a sprawę bada prokuratura.
  • Dowiedz się więcej o szczegółach zdarzenia i wstępnych ustaleniach śledczych.

Myszków. Ciało małżeństwa w domu. Zatruli tlenkiem węgla?

Piec węglowy w domu zmarłego małżeństwa w Myszkowie to prawdopodobne źródło emisji tlenku węgla, którego obecność ujawnili w budynku jednorodzinnym strażacy. Do tragedii doszło we wtorek, 21 października, a przed godz. 13 o wszystkim zaalarmowała służby ratownicze córki 79-latki i 83-latka, która nie mogła się z nimi skontaktować. 

- W domu ofiar panowało zadymienie - powiedziała "Super Expressowi" st. sierż. Klaudia Maladyn, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. 

Jak dodaje, zatrucie tlenkiem węgla to jednak tylko wstępna hipoteza dotycząca śmierci małżeństwa, bo musi to jeszcze potwierdzić sekcja zwłok.

- Straż pożarna po przyjeździe na miejsce wykonała pomiary, które wykazały obecność tlenku węgla. W domu użytkowany był piec węglowy, który prawdopodobnie był źródłem emisji tlenku węgla - przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Myszkowie.

Tlenek węgla - kiedy powstaje? Jakie są objawy zatrucia czadem?

