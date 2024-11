Zdewastowali mogiły na cmentarzu w Mysłowicach. Mają od 11 do 14 lat

Cieszyn. Trzymał ciało ojca w zamrażarce. Usłyszał zarzuty

Znieważenie zwłok ojca i oszustwo metodą wyłudzenia to główne zarzuty, które znalazły się w akcie oskarżenia przeciwko Wiesławowi G. - przekazała w poniedziałek, 4 listopada, PAP Prokuratura Rejonowa w Cieszynie. W październiku ub.r. w jego domu w Brennej ujawniono ciało starszego mężczyzny, które znajdowało się... w zamrażarce. Jak ustalili śledczy, do zgonu ojca oskarżonego doszło w maju tego samego roku, ale 87-latek odszedł z przyczyn naturalnych i nie przyczyniły się do tego osoby trzecie.

Mimo to jego syn nigdzie tego nie zgłosił, a przez kilka kolejnych miesięcy, do momentu znalezienia zwłok przez innego członka rodziny, pobierał emeryturę zmarłego. Mieszkaniec Brennej miał ponadto nielegalnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne z lokalnego ośrodka pomocy społecznej, które również przysługiwało jego ojcu, i fałszować licznik w samochodzie - ostatnie przestępstwo nie miało jednak bezpośredniego związku z pozostałymi.

Za znieważenie zwłok Wiesławowi G. grozi do 2 lat więzienia, a za oszustwo maksymalnie do 8 lat pozbawienia wolności.