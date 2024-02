Według planów pociągi pojadą po 45 km nowych torów, a rewitalizacja obejmie 17 km sieci trakcyjnej. Linia kolejowa na odcinku Tychy Lodowisko - Nowy Bieruń będzie też zelektryfikowana. Pociągi pojadą szybciej, pasażerskie do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Dzięki modernizacji 14 przejazdów kolejowo-drogowych zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu. W ramach inwestycji wyremontowanych lub przebudowanych zostanie 81 obiektów inżynieryjnych, m.in. most na Wiśle między Nowym Bieruniem a Oświęcimiem (...) Dzięki temu Tychy i Oświęcim zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe o czasie około 30 minut - przeczytamy w informacji prasowej PKP Polskich Linii Kolejowych z 2020 roku.