Cud w kopalni Rydułtowy! Poszukiwany górnik ŻYJE. Czekał na ratunek od czwartku

Górnik poszukiwany od 11 lipca pod wstrząsie w kopalni Rydułtowy żyje! Ratownicy dotarli do mężczyzny, jest wydobywany na powierzchnię

Ogromna radość rodziny i całej Polski! Ze Śląska napłynęły wspaniałe wiadomości. Górnik, które poszukiwano w kopalni Rydułtowy po silnym wstrząsie, do którego doszło na terenie zakładu jeszcze w czwartek, 11 lipca, żyje. Ratownicy dotarli do 32-letniego mężczyzny, który czekał trzeci dzień na ratunek. Górnik jest przytomny i trwa jego wydobywanie na powierzchnię. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna zaginął na poziomie 1150 m w kopalni Rydułtowy razem z drugim pracownikiem. Od tamtej pory trwała intensywna akcja ratunkowa, odgarniano wyrobisko, ręcznie zabierając urobek. Niestety, jednego z górników znaleziono martwego. Drugi miał nieprawdopodobne szczęście. "Przed godz. 14:00 ratownicy dotarli do poszukiwanego po wstrząsie w kopalni Rydułtowy górnika. Aktualnie jest on przygotowywany do transportu na powierzchnię. Odnaleziony górnik jest w stanie komunikatywnym, z kontaktem. Został opatrzony przez lekarzy" - powiedział prezes PGG Leszek Pietraszek.

Co wydarzyło się w kopalni Rydułtowy? Dramat w kopalni, 17 osób w szpitalu, jedna nie żyje

Silny wstrząs w kopalni Rydułtowy miał miejsce w czwartek, 11 lipca o godz. 8.16 rano. W zagrożonym rejonie znalazło się 78 górników. 76 udało się bezpiecznie ewakuować i nie odnieśli żadnych obrażeń, aż 17 trafiło do szpitali, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a część jeszcze tego samego dnia została wypisana do domów. Dziś, 13 lipca hospitalizowanych pozostaje czterech górników. Ciało górnika, który nie przeżył wstrząsu w kopalni Rydułtowy, znaleziono jeszcze w czwartek. W 2024 roku w polskich kopalniach węgla kamiennego zginęło już siedmiu górników, aż sześciu z nich to ofiary podziemnych wstrząsów.

Sonda Czy ktoś z Twoich bliskich pracuje w kopalni? Tak Nie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: żyje górnik poszukiwany od czwartku po wstrząsie w kopalni Rydułtowy. (PAP) pic.twitter.com/pTZcVpk3r3— PAP (@PAPinformacje) July 13, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nikt nie zdobędzie więcej niż 8/10! Pytanie 1 z 10 Na dobry start coś aktualnego! Ruszyło Euro 2024. Jaki najlepszy wynik w historii osiągnęła Polska na mistrzostwach Europy? 1/8 finału 1/4 finału 1/2 finału Dalej