To tutaj ukrywał się Jacek Jaworek. Byliśmy na miejscu. Dlaczego nikt nie zauważył poszukiwanego?

JAK TO JEST MOŻLIWE?

Co tam się wydarzyło?

Mnóstwo kontrowersji wokół Jacka Jaworka. Gdzie się ukrywał i co się wydarzyło po śmierci mordercy? Rekonstrukcja zdarzeń

Jeśli spływ kajakiem to tylko tu. Oto najpiękniejsze miejsca. Tu nieźle popływasz

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową kpt. Radosław Rzepecki z Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej, zgłoszenie o pożarze składowiska na terenie po dawnej kopalni Paryż, w rejonie ul. Filtrowej, wpłynęło po godz. 14:00. Na miejsce wysłano dąbrowskich strażaków i jednostki z sąsiedniego Będzina; pomagali też strażacy ochotnicy. Sytuacja po godz. 16. była już opanowana.

- To nie były odpady niebezpieczne. Mieliśmy to składowisko zidentyfikowane około miesiąca temu - poinformował kpt. Radosław Rzepecki. - To były bele odpadów przypominających celulozę, po prowadzonej tam działalności gospodarczej. Okoliczny teren jest rewitalizowany przez miasto, ale te odpady w tym miejscu dotąd pozostały.

W pobliżu, na pokopalnianym terenie dąbrowski samorząd zbudował ostatnio Obwodnicę Śródmieścia, która prowadzi od Ronda Praw Kobiet na drodze nr 910, łączącej Dąbrowę Górniczą z Będzinem, do centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym w mieście. Miasto liczy na aktywizację gospodarczą pokopalnianych gruntów.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Dalej