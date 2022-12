Do zdarzenia miało dojść w środę, 21 grudnia przy wejściu do bloku znajdującego się przy al. Armii Krajowej w Częstochowie. Jak podaje Dziennik Zachodni, 34-letni mężczyzna wychodził z 13-miesięcznym dzieckiem na spacer. Tuż przy drzwiach wejściowych do klatki spadła na nich bryła lodu! - Obiekt uderzył tylko w 34-letniego mężczyznę powodując u niego uraz głowy. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Także dziecko zostało tam zabrane. Nie miało ono jednak żadnych zewnętrznych obrażeń - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z KMP w Częstochowie. Jednak po badaniach okazało się, że dziecko również ma uraz głowy. O sprawie został powiadomiony administrator budynku. Straż pożarna usunęła zalegający lód. Sprawę będzie wyjaśniała policja.

