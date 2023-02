Tragiczna śmierć w płomieniach. Strażacy znaleźli ciało

Matka udusiła 2-letniego Mareczka? Magda nie wezwała karetki, zadzwoniła do męża

Do tragedii doszło w niedzielę (12 lutego 2023) w godzinach porannych w Częstochowie. Jak poinformował PAP oficer dyżurny częstochowskiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Ogińskiego dotarło do straży krótko przed piątą rano. Na miejsce skierowano cztery zastępy strażaków. Palił się przedpokój mieszkania na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku. Gdy po ugaszeniu ognia strażacy weszli do środka, znaleźli ciało mężczyzny - lokatora mieszkania. Zgon potwierdził lekarz.

Jak podaje PAP, ogień strawił wyposażenie przedpokoju mieszkania, pozostałe pomieszczenia zostały okopcone. Po zakończeniu akcji gaśniczej mieszkańcy sąsiednich lokali mogli wrócić do domu.

Przyczyny pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury, przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Policjanci potwierdzają też tożsamość zmarłego mężczyzny.

Jak wynika ze statystyk śląskiej straży pożarnej, minionej doby w woj. śląskim doszło do 31 pożarów, w których wartość strat oszacowano łącznie na niespełna 120 tys. zł. Śląscy strażacy wyjeżdżali też do 73 innych zagrożeń, w których wartość strat przekroczyła pół miliona złotych. Zanotowano sześć fałszywych alarmów.

