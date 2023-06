Mężczyzna skatowany młotkiem z zazdrości! Dawid stanie przed sądem, Jordana nadal szukają

Pobił 49-latka młotkiem

Ta krwawa zbrodnia miała miejsce 24 czerwca 2022 roku. Dawid B. (35 l.) i jego kolega, Jordan Machuderski (28 l.) przebywali w mieszkaniu znajomej, gdzie wspólnie biesiadowali przy alkoholu. W tym czasie 35-latek wielokrotnie dzwonił do swojej konkubiny. Kobieta przebywała na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie. Dawid B. kazał jej iść do domu i odgrażał się, że jeżeli go nie posłucha, to przyjedzie tam i zrobi komuś krzywdę.

- Po upływie pewnego czasu na Plac Orląt Lwowskich przyjechał oskarżony i Jordan Machuderski. Mężczyźni podeszli do ławki, na której siedziała konkubina oskarżonego w towarzystwie innych osób i Dawid B., trzymając w ręce młotek, zaczął się awanturować, kierując wyzwiska w kierunku kobiety i przebywających tam mężczyzn. W pewnym momencie Dawid B. kilkukrotnie uderzył jednego z mężczyzn młotkiem w głowę i szyję, co skutkowało zatrzymaniem krążenia i zgonem 49-latka - opisuje zajście Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Dawid B. trafi przed sąd

Sprawcy zdarzenia uciekli z Placu Orląt Lwowskich i ukryli się w mieszkaniu znajomej. Tego samego dnia wieczorem Dawid B. został złapany. Na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego były poważne obrażenia głowy. W trakcie śledztwa prokurator przedstawił Dawidowi B. zarzut zabójstwa 49-letniego mężczyzny. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dawid B. nie przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i wyjaśnił, że nie chciał zabić pokrzywdzonego, a jedynie zrobić mu krzywdę. Dodatkowo w postępowaniu prokurator przedstawił Dawidowi B. zarzuty dotyczące gróźb karalnych pod adresem partnerki i innych osób, naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia - informuje Ozimek.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Dawid B. był w przeszłości wielokrotnie karany. Przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.

Trwają poszukiwania Jordana Machuderskiego

Cały czas trwają jednak poszukiwania Jordana Machuderskiego. Za towarzyszem Dawida B. wydano list gończy. Mężczyzna był już w areszcie. Sąd nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztowania i podejrzany wyszedł na wolność. Potem zniknął jak kamfora! Śledczy zarzucili mu udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. - Apelujemy do wszystkich osób, które znają miejsce pobytu ściganego 28-letniego mężczyzny o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ulicy Popiełuszki 5, pod numerem telefonu 47 858 12 55, 47 858 12 80 lub z najbliższą jednostką Policji dzowniąc na numer alarmowy 112 - apelują częstochowscy stróże prawa.

