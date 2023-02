Polscy ratownicy nagrali, jak wygląda ich praca w Turcji. Ten widok zostanie im przed oczami do końca życia. "Nikomu nie życzymy"

Dramat w czasie ratowania psa. Próbowała wydostać go z wody, potem doszło do nieszczęścia

W walentynki chciał udowodnić, jak bardzo kocha Paulę, więc zrobił TO. "Ty szczęściaro!" taki mam format

Jak każdy człowiek w razie zaistnienia takiej potrzeby chodzę na zakupy. Jedne z ostatnich robiłem w sklepie osiedlowym na terenie Zabrza. Po jakimś czasie zorientowałem się, że banknot o nominale 10 złotych jest podarty. Co zrobić w takiej sytuacji? Na zwrot bądź wymianę u sprzedawcy z pewnością było już za późno. Czy podarty banknot można wymienić?

Podarty banknot - czy można nim płacić? Sprzedawca może odmówić jego przyjęcia

Zapytałem biuro prasowe Narodowego Banku Polskiego, czy porwanym banknotem mogę zapłacić za zakupy w sklepie. Jednocześnie chciałem sprawdzić, czy mogę odmówić przyjęcia reszty, jeśli pieniądze są zniszczone w znacznym stopniu. NBP poinformowało mnie, że znaki pieniężne, nieodpowiadające wskutek zużycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym przez Prezesa NBP, przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie. - W związku z powyższym, przedsiębiorca/sprzedawca jak i klient może odmówić przyjęcia znaków pieniężnych, które uległy znacznemu zużyciu lub uszkodzeniu i w związku z tym przestały być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku osoba posiadająca takie znaki powinna udać się do banku celem ich wymiany - przekazał Narodowy Bank Polski.

Informacja z Narodowego Banku Polskiego: Jak i gdzie można wymienić zniszczony banknot?

Jak można wymienić podarty banknot? NBP ma określoną procedurę na taki przypadek. Zgodnie z Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie banki działające na obszarze Polski są zobowiązane do wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej. Pod warunkiem, że nie ma wątpliwości co do autentyczności banknotu, a także możliwe jest rozpoznanie ich wartości nominalnej.

Jakie banknoty można wymienić? NBP jasno określa warunki

Narodowy Bank Polski precyzuje, jakie pieniądze można wymienić. Chodzi o banknoty postrzępionych, naddartych, podklejonych, przerwanych, nadmiernie zabrudzonych, zaplamionych, odbarwionych lub uszkodzonych w inny sposób, w tym również wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku. Czy uda się odzyskać pieniądze o tej samej wartości? Są dwa istotne warunki:

w pełnej wartości nominalnej są wymieniane banknoty, jeśli są przerwane na nie więcej niż dziewięć części i wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu oraz nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100 % pierwotnej powierzchni lub jeśli zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie;

za połowę wartości nominalnej są wymieniane banknoty, jeżeli zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.

Istnieje również lista banknotów, które wymagają odrębnego działania. Zawilgocone, zbutwiałe, nadpalone lub kruszące się pieniądze banki są zobowiązane przyjąć i przekazać do Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie przy jednoczesnym wypełnieniu specjalnego wniosku.

Zniszczone pieniądze można również wysłać przesyłką pocztową albo kurierską na adres centrali Narodowego Banku Polskiego. Trzeba jednak dołączyć wspomniany "Wniosek o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych". Wartość nie może przekraczać 2 tysięcy złotych.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.