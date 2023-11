Ile dać w kopercie? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Co roku w całej Polsce odbywa się kolęda. Księża wraz z ministrantami odwiedzają domy swoich parafian. Kiedy do nich dochodzi, ksiądz modli się z rodziną, błogosławi dom i... następuje pewien dość krępujący moment. Chodzi o kwestię koperty i pieniędzy, bowiem w wielu domach utarło się, że skoro ksiądz ich odwiedza, to trzeba dać mu w kopercie pieniądze. Ile? Tu tak naprawdę nie wiadomo, więc co roku część parafian staje przed nie lada problemem dotyczącym tego, ile i czy w ogóle włożyć coś do koperty. Te wątpliwości rozwiewa popularny na TikToku ksiądz Adrian Chojnacki z Rybnika.

- Jeżeli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje. Jeśli nie chce, to nie daje - mówi popularny Padre Adriano i dodaje: - Jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, to masz do tego prawo. Kolęda jest po to, aby ksiądz mógł pomodlić się wspólnie z rodziną i oddać dom pod opiekę Pana Boga.

Jeśli już jednak zdecydujemy się dać pieniądze, to... no właśnie. Ile? Tę kwestę w swoim sondażu próbował rozstrzygnąć Onet. Wynika z niego, że wśród odpowiedzi najczęściej przeważała kwota do 50 zł oraz od 81 do 100 zł. Zaledwie 1 procent badanych wskazał kwotę powyżej 200 zł, a 2 procent powiedziało, że od 151 do 200 zł.

Jeszcze jedna, ważna rzecz. 35 procent badanych jasno opowiedziało się za tym, aby w czasie kolędy nie dawać księdzu koperty.