W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 listopada komunikacja miejska będzie darmowa, a dodatkowo uruchomionych zostanie 18 specjalnych linii autobusowych.

Autobusy te obsłużą 11 miast, kursując od 31 października do 2 listopada, ułatwiając dojazd do cmentarzy i uniknięcie problemów z parkingiem.

Sprawdź, w jakich miastach skorzystasz z udogodnień i dowiedz się o specjalnych meleksach dla seniorów w Gliwicach.

Darmowa komunikacja i specjalne linie autobusowe na Wszystkich Świętych

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą darmowe. Ale to nie wszystko! Zarząd Transportu Metropolitalnego chce maksymalnie ułatwić mieszkańcom dotarcie do nekropolii. Właśnie dlatego w okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie aż 18 specjalnych linii autobusowych, które obsłużą 11 miast metropolii. Dzięki nim dojazd do największych i najczęściej odwiedzanych cmentarzy będzie znacznie prostszy.

Jak poinformował rzecznik ZTM, Michał Wawrzaszek, specjalne autobusy pojawią się na ulicach:

Będzina,

Chorzowa,

Czeladzi,

Dąbrowy Górniczej,

Gliwic,

Katowic,

Knurowa,

Rudy Śląskiej,

Sosnowca,

Siemianowic Śląskich,

Tychów.

Większość z tych linii rozpocznie kursowanie już we wtorek, 31 października, i będzie dostępna dla pasażerów aż do czwartku, 2 listopada. To świetna okazja, by rozłożyć wizyty na cmentarzach na kilka dni i uniknąć największego tłoku. – Można m.in. uniknąć problemów związanych z tym, że na przycmentarnych parkingach jest duży ruch i brakuje miejsc – wskazał Michał Wawrzaszek.

Transport meleksami dla seniorów

Na wyjątkowe ułatwienie mogą liczyć z kolei seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami w Gliwicach. Tamtejszy Urząd Miasta zaplanował uruchomienie bezpłatnych przejazdów meleksami na terenie dwóch największych cmentarzy – Centralnego i Lipowego. Elektryczne pojazdy będą kursować od środy, 29 października, do piątku, 31 października, w godzinach od 9:00 do 17:00.

