- W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1 listopada komunikacja miejska będzie darmowa, a dodatkowo uruchomionych zostanie 18 specjalnych linii autobusowych.
- Autobusy te obsłużą 11 miast, kursując od 31 października do 2 listopada, ułatwiając dojazd do cmentarzy i uniknięcie problemów z parkingiem.
- Sprawdź, w jakich miastach skorzystasz z udogodnień i dowiedz się o specjalnych meleksach dla seniorów w Gliwicach.
Darmowa komunikacja i specjalne linie autobusowe na Wszystkich Świętych
W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą darmowe. Ale to nie wszystko! Zarząd Transportu Metropolitalnego chce maksymalnie ułatwić mieszkańcom dotarcie do nekropolii. Właśnie dlatego w okresie Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie aż 18 specjalnych linii autobusowych, które obsłużą 11 miast metropolii. Dzięki nim dojazd do największych i najczęściej odwiedzanych cmentarzy będzie znacznie prostszy.
Jak poinformował rzecznik ZTM, Michał Wawrzaszek, specjalne autobusy pojawią się na ulicach:
- Będzina,
- Chorzowa,
- Czeladzi,
- Dąbrowy Górniczej,
- Gliwic,
- Katowic,
- Knurowa,
- Rudy Śląskiej,
- Sosnowca,
- Siemianowic Śląskich,
- Tychów.
Większość z tych linii rozpocznie kursowanie już we wtorek, 31 października, i będzie dostępna dla pasażerów aż do czwartku, 2 listopada. To świetna okazja, by rozłożyć wizyty na cmentarzach na kilka dni i uniknąć największego tłoku. – Można m.in. uniknąć problemów związanych z tym, że na przycmentarnych parkingach jest duży ruch i brakuje miejsc – wskazał Michał Wawrzaszek.
Transport meleksami dla seniorów
Na wyjątkowe ułatwienie mogą liczyć z kolei seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami w Gliwicach. Tamtejszy Urząd Miasta zaplanował uruchomienie bezpłatnych przejazdów meleksami na terenie dwóch największych cmentarzy – Centralnego i Lipowego. Elektryczne pojazdy będą kursować od środy, 29 października, do piątku, 31 października, w godzinach od 9:00 do 17:00.