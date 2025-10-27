Szantażował 18-latkę intymnymi zdjęciami. Zatrważające, czego od niej żądał

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-27 8:37

Dla nastolatki internetowa znajomość z 33-letnim mężczyzną zamieniła się w dramat. Bezwzględny szantażysta wszedł w posiadanie intymnych zdjęć młodej kobiety i zagroził, że upubliczni je w internecie, jeśli ta nie spełni jego żądań. Stawka była przerażająca: pieniądze albo zbliżenie seksualne. Dzięki odważnej postawie pokrzywdzonej i szybkiej reakcji policji, 33-letni szantażysta został zatrzymany. Jak informuje prokuratura, mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Szantażował 18-latkę intymnymi zdjęciami. Zatrważające, czego od niej żądał

i

Autor: XxXddddddddd/ Pixabay.com
  • Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali 33-latka, który szantażował poznaną w internecie 18-latkę. Mężczyzna groził upublicznieniem jej intymnych zdjęć, żądając w zamian pieniędzy lub zbliżenia seksualnego.
  • Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Szantażysta groził 18-latce. Chciał pieniędzy albo seksu

Wszystko zaczęło się niewinnie, od znajomości zawartej za pośrednictwem jednego z popularnych portali społecznościowych. 18-letnia kobieta i starszy od niej o 15 lat mężczyzna utrzymywali ze sobą kontakt online. W trakcie tej relacji 33-latek zdobył intymne zdjęcia kobiety. Szybko postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób. Mężczyzna był przekonany, że nastolatka za wszelką cenę będzie chciała uniknąć kompromitacji i naruszenia jej prywatności.

Zaczął się szantaż. Jak wynika z materiałów prokuratury, 33-latek zagroził, że opublikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, by zdyskredytować 18-latkę w jej środowisku. W zamian za milczenie zażądał pieniędzy lub, co jeszcze bardziej przerażające, chciał zmusić ją do odbycia stosunku seksualnego. Na szczęście, dzięki postawie pokrzywdzonej, do zbliżenia nie doszło. Sprawa trafiła na policję, a funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej namierzyli i zatrzymali podejrzanego.

Polecany artykuł:

Miał tylko cofnąć auto, ale zabił człowieka! Dramat w Rudzie Śląskiej

33-latek nie przyznaje się do winy. Jaka kara grozi za szantaż zdjęciami?

Po zatrzymaniu 33-letni mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. - Prokurator przedstawił zarzut z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 § 2 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. – czytamy w oficjalnym komunikacie. Mimo zgromadzonych dowodów, mężczyzna nie okazał skruchy. Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, ma także kategoryczny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie. Śledczy podkreślają, że jeśli podejrzany złamie te warunki, mogą zostać zastosowane znacznie surowsze środki, włącznie z aresztem tymczasowym. Za czyn, którego dopuścił się 33-latek, grozi mu surowa kara – od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Super Express Google News
Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
ZARZUTY
SZANTAŻ