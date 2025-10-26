Ruda Śląska. 65-letni pieszy potrącony śmiertelnie w czasie cofania peugeota

Nie wiadomo jeszcze, czy kierowca, który potrącił śmiertelnie 65-latka w Rudzie Śląskiej, był trzeźwy. Do wypadku doszło w niedzielę, 26 października, przed godz. 15.30, gdy w ofiarę uderzył prowadzący dostawczego peugeota mężczyzna, który cofał samochód. Jak przekazał "Super Expressowi" asp. szt. Arkadiusz Ciozak, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, tragedia rozegrała się na ul. Sieronia, która ma formę małej, osiedlowej uliczki.

- Poszkodowany był jeszcze reanimowany, ale bez skutku. Nadal wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodaje Ciozak.

Śledztwo KMP w Rudzie Śląskiej w tej sprawie objęła nadzorem tamtejsza prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.