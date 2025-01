Ujawnił tajemnice śledztwa w sprawie Karoliny Wróbel. Kolejna osoba zatrzymana. Co ukrywa brat zaginionej?

To polskie miasto jest nazywane "Małym Wiedniem". Jego architektura zachwyca

Niemal trzy tygodnie trwają już poszukiwania Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic, która 3 stycznia wyszła z mieszkania do sklepu oddalonego o 200 metrów od domu i ślad po niej zaginął. W sprawie policja zatrzymała 28-letniego Patryka B. Mężczyzna miał jako ostatni widzieć Karolinę. Choć został aresztowany prokuratura nie mówi, pod jakimi zarzutami. Ludzie opowiadają za to, że Patryk B. miał sam pochwalić się, że udusił dziewczynę i wrzucił do stawu... Czy tak było rzeczywiście? Tego na razie nie wiadomo.

Czytaj także: Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie ma wątpliwości w sprawie Karoliny Wróbel. "Wysłałem im mapkę"

Detektyw, który pracuje nad sprawą zaginięcia kobiety, rzuca nowe światło. Jak podkreśla, wciąż poszukują Karoliny żywej.

- Trzeba wziąć pod uwagę, że być może działania biegłych płetwonurków nie są ukierunkowane na ujawnienie ciała Karoliny w stawie, lecz na wykluczenie jednej z przyjętych wersji procesowych - mówi Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych pracujących przy sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel.

Jak dodał na podstawie analizy zebranych danych, wytypowano miejsca, które obecnie są sprawdzane przez przewodników z psami oraz przy pomocy specjalistycznych dronów. Psy sprawdzają również miejsce wskazane przez Krzysztofa Jackowskiego. Żeby nie zakłócać pracy biegłych i policjantów w rejonie stawu Błaskowiec, działania detektywa i grup poszukiwawczych będą skupione w innych miejscach. Działania w terenie prowadzone są m.in. przez specjalistyczne zespoły OSP Mosina.

Detektyw ujawnia również, że policja zatrzymała drugiego mężczyznę, który tamtego wieczora był w mieszkaniu Karoliny i jej brata.

- Drugi mężczyzna, który feralnego wieczoru był w mieszkaniu, z którego wyszła Karolina, również został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Adrian J. był poszukiwany przez policję w związku z przestępstwami przeciwko mieniu, których wcześniej się dopuścił. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że brat Karoliny, mając wiedzę o tym, że jego kolega jest poszukiwany listem gończym, celowo odwlekał w czasie złożenie zawiadomienia o zaginięciu swojej siostry – tłumaczy Dawid Burzacki.

Jak zapowiedział Rafał Bargiel, pełnomocnik rodziny, w najbliższych dniach będzie formułować kolejne wnioski procesowe. Przekazał również, że do jego kancelarii spływa korespondencja z prokuratury.

- Wspólnie z zespołem detektywów i dziennikarzy śledczych pracujących przy sprawie postanowiliśmy wykorzystać wszystkie metody poszukiwawcze przewidziane prawem - mówi Rafał Bargiel, pełnomocnik rodziny.

