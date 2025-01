Dramat mieszkańców Cieszyna trwa. Oni nie mogą wrócić do mieszkań! Są też dobre wieści

Cieszyn powoli podnosi się po tragedii. Trwa wzmacnianie kamienic przy ulicy Głębokiej

Od czwartkowego poranka, 2 stycznia w Cieszynie trwają prace przy doraźnym wzmocnieniu konstrukcji dwóch uszkodzonych kamienic, które sąsiadowały ze zniszczonym w niedzielę, 29 stycznia w wybuchu budynkiem przy ulicy Głębokiej. Jak przekazała burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz, prace potrwają dwa tygodnie.

- Od rana trwają prace przy wzmacnianiu kamienic, bo stanowią one zagrożenie, szczególnie teraz, gdy może padać lub silnie powiać. Roboty będą trwały około 2 tygodni. (…) Po ich zakończeniu osoby, które mieszkają w kamienicach vis a vis miejsca katastrofy, będą mogły do nich bezpiecznie wrócić" – powiedziała w czwartek PAP burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

Miasto zadeklarowało, że równolegle będzie usuwać szkody powstałe w wskutek wybuchu w położonych naprzeciwko budynkach. A uszkodzeń jest sporo. To przede wszystkim uszkodzenia elewacji zewnętrznej, wybite szyby w witrynach i oknach mieszkań, uszkodzone rynny, gruz leży na dachach.

Tuż po zabezpieczaniu dwóch kamienic, mają ruszyć prace projektowe. "Wiadomo, że na to będzie potrzeba pieniędzy. Budynki są poważnie uszkodzone" – wskazała burmistrz Cieszyna.

Ulica Głęboka została otwarta, ale obowiązują ograniczenia w ruchu

Ulica Głęboka jest dostępna na normalnych zasadach od rynku do Starego Targu. Jednak w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów, poruszania się pieszych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Od Starego Targu możliwy jest wyłącznie ruch pieszy do kamienic Głęboka 22 (po prawej stronie patrząc od rynku) oraz Głęboka 23 (po lewej stronie). Ruch możliwy jest tam wygrodzonymi przez barierki przejściami. Na tym odcinku mogą działać lokale prowadzące działalność gospodarczą. Od ul. Menniczej do ul. Zamkowej ruch na ul. Głębokiej funkcjonuje normalnie z modyfikacją. Ze względu na trwające prace zabezpieczające teren pogorzeliska odbywa się tam ruch dwukierunkowy, z tym że, ruch w górę ul. Głębokiej od ul. Zamkowej możliwy jest jedynie dla pojazdów firmy IMB Podbeskidzie obsługujących prace budowlane oraz służb ratunkowych. Odcinek ulicy Głębokiej od ul. Browarnej do ul. Menniczej jest całkowicie zamknięty i nie ma możliwości dojścia oraz otwarcia w tym rejonie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Do odwołania nie mogą wrócić do mieszkań mieszkańcy z budynków przy ul. Głębokiej 26, 28, 30, 31, 34. Jednocześnie, urzędnicy dają możliwość mieszkańcom zabrania najpotrzebniejszych rzeczy ze swoich mieszkań i apelują, by nie wynosić z nich dużego wyposażenia. Wejście do mieszkań odbywa się po uzyskaniu zgody służb i w ich towarzystwie.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wybuchu w kamienicy w Cieszynie

Bielska prokuratura okręgowa w poniedziałek po południu wszczęła postępowanie w sprawie katastrofy. Śledczy badają ją pod kątem art. 163 par. 1 i 3 Kodeksu Karnego. Jest w nim mowa o sprowadzeniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu poprzez spowodowanie pożaru lub eksplozji materiałów łatwopalnych. Zagrożone to jest karą od roku do 10 lat więzienia.