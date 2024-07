i Autor: archiwum

ŚMIERĆ NAD WODĄ

Dramat w Katowicach. Mężczyzna wszedł do wody, by popływać. 57-latek nie żyje

Do tragedii doszło w niedzielę, 14 lipca, w łowisku Hubertus II w Katowicach. 57-letni mężczyzna, mimo widocznych zakazów kąpieli, wszedł do zbiornika, by popływać. Niestety, ta decyzja kosztowała go życie. 57-latek utonął, a jego dryfujące ciało zauważyła spacerująca w okolicy kobieta.