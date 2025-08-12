Dramat w kopalni Knurów-Szczygłowice! Górnik uwięziony 850 metrów pod ziemią

W kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice doszło do wstrząsu na głębokości 850 metrów.

W momencie wstrząsu w przodku pracowało dziewięciu górników, ośmiu z nich zdołało się wycofać, a z jednym utracono kontakt.

Trwa akcja ratownicza, której celem jest dotarcie do uwięzionego górnika i udrożnienie uszkodzonego lutniociągu.

W tym roku w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło do wypadków, w tym wypadku śmiertelnego w styczniu i obrażeń trzech pracowników w kwietniu.

Akcja ratunkowa w kopalni Knurów-Szczygłowice. Doszło w wstrząsu

Do wstrząsu w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, o godzinie 21:21. Jak podaje Radio ESKA, epicentrum wstrząsu znajdowało się na przodku 32a ruchu Knurów, na głębokości 850 metrów. W feralnym momencie, podczas drążenia przodka, pracowało tam dziewięciu górników. Ośmiu z nich, w panice i strachu, zdołało wycofać się o własnych siłach. Niestety, z jednym z nich kontakt został utracony. Nie jest znany jego stan zdrowia.

- Akcja ratownicza rozpoczęła się o 21.50. W wyniku wstrząsu uszkodzony został lutniociąg. Trwają prace nad jego udrożnieniem, by móc dotrzeć do poszkodowanego – przekazał dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego.

Dyspozytor WUG podkreśla, że wstrząs, choć nie był wyjątkowo silny, na przodku kopalni był odczuwalny ze zdwojoną siłą. Siedem zastępów ratowniczych, zdeterminowanych i pełnych poświęcenia, walczy z czasem, by przywrócić drożność lutniociągu i ocalić życie uwięzionego kolegi.

To kolejny wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice

Kopalnia Knurów-Szczygłowice należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niestety w ostatnim czasie dochodzi tam do kolejnych wypadków. W styczniu zmarł jeden z górników, który został ciężko poparzony, gdy zapalił się metan. Poparzenia było objęte około 40 proc. powierzchni jego ciała.

- To sztygar zmianowy, który w Ruchu Szczygłowice pracował od 17 lat. Od wczorajszego zdarzenia przebywał w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie zmarł w wyniku poniesionych obrażeń - informowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

W kwietniu trzech pracowników Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, doznało obrażeń podczas jazdy naczyniem wyciągowym, zwanym "kubłem".