Trzech mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące w Jaworznie za akty agresji wobec przypadkowych osób, w tym pasażera autobusu i osoby niepełnosprawnej.

9 lipca 2025 roku, około godziny 6:00 rano, w autobusie miejskim trzej nietrzeźwi mężczyźni zaatakowali pasażera, który zwrócił im uwagę, a około 8:00 jeden z nich pobił niepełnosprawnego mężczyznę przy ul. Jana Matejki.

Stanisław Ch. usłyszał dwa zarzuty, a Patryk O. i Jakub K. po jednym, wszystkie o charakterze chuligańskim, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, a cała trójka przyznała się do zarzucanych im czynów.

Brutalne pobicie w Jaworznie. Agresja w autobusie i atak na niepełnosprawnego

Z komunikatu prokuratury wynika, że 9 lipca 2025 roku, około godziny 6 rano, oficer dyżurny KMP w Jaworznie został powiadomiony o pobiciu w autobusie komunikacji miejskiej. Trzech nietrzeźwych mężczyzn zaatakowało pasażera, który zwrócił im uwagę na niewłaściwe zachowanie. Niedługo potem, około godziny 8:00, policja otrzymała kolejne zgłoszenie o pobiciu, tym razem przy ul. Jana Matejki. Kobieta poinformowała, że jej niepełnosprawny, głuchoniemy brat został zaatakowany.

Oba zdarzenia zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu, co pozwoliło na szybkie zidentyfikowanie sprawców. W pierwszym przypadku, trzech mężczyzn pobiło pasażera w autobusie. W drugim przypadku ustalono, że pobicia niepełnosprawnego mężczyzny dokonał jeden ze sprawców, natomiast pozostali dwaj starali się go odciągnąć i pomóc ofierze.

Biegły sądowy z zakresu chirurgii zbadał obrażenia pokrzywdzonych. Stwierdził, że spowodowały one naruszenie czynności narządów ich organizmów na okres powyżej 7 dni w rozumieniu przepisów kodeksowych.

Stanisław Ch. usłyszał dwa zarzuty: pobicia oraz naruszenia czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni. Prokuratura uznała, że były to występki o charakterze chuligańskim. Patrykowi O. i Jakubowi K. przedstawiono po jednym zarzucie – pobicia, również uznając, że czyn miał charakter chuligański.

- Wobec charakteru zarzucanych czynów oraz z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Jaworznie o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – czytamy w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Cała trójka przyznała się do zarzutów.

Co grozi sprawcom?

W toku postępowania konieczne jest wykonanie dalszych czynności procesowych, także z udziałem dotychczas nieprzesłuchanych świadków. Za pobicie oraz naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego, trwające dłużej niż 7 dni, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.