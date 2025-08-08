Dramat w Bielsku-Białej. Pijana matka w ciąży zostawiła dzieci na balkonie!

2025-08-08 19:00

Niebezpieczne zdarzenie w Bielsku-Białej. Pijana kobieta w szóstym miesiącu ciąży spuściła z oczu dwoje dzieci w wieku 2 i 6 lat. Dzieci bawiły się same na balkonie. Teraz ich matce grozi nawet 5 lat więzienia, a sprawę bada policja.

Dramat w Bielsku-Białej. Pijana matka w ciąży zostawiła dzieci na balkonie!

Autor: Shutterstock, Zdj. ilustracyjne.
Bielsko-Biała. Pijana matka naraziła dzieci na niebezpieczeństwo

W czwartek (7 sierpnia) wieczorem na osiedlu Beskidzkim w Bielsku-Białej świadkowie groźnego zdarzenia wezwali policję. - Zauważano na balkonie dwoje dzieci, wychylających się przez balustradę. Kobieta twierdziła, że zostawiła dzieci na chwilę i poszła na zakupy – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska nadkom. Marta Witkowska z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- Świadkowie nie przeszli obojętnie wobec tej sytuacji i zareagowali - dodała policjantka. Interweniujący mundurowi zatrzymali 28-latkę. Kobieta była nietrzeźwa, a do tego w szóstym miesiącu ciąży. Teraz policja zbada sprawę pod kątem narażenia dzieci w wieku 2 i 6 lat - na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Kobiecie grozi nawet 5 lat więzienia.

Co grozi nieodpowiedzialnej matce?

Art. 160 kk § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Apel policji. Nie bądźmy obojętni!

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy życie lub zdrowie dzieci jest zagrożone. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112, aby powiadomić odpowiednie służby. Każdy sygnał jest sprawdzany, a szybka reakcja może uratować komuś życie.

