Dramatyczny wypadek w kopalni w Bieruniu. Bryła węgla spadła na górników

Dramatyczny wypadek w kopalni w Bieruniu. Bryła węgla oderwała się od ściany i runęła na dwóch górników

Dwóch górników zostało rannych w wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Piast" w Bieruniu (woj. śląskie). Do koszmarnego zdarzenia doszło w okolicach godziny 16 we wtorek (5 grudnia) na głębokości 650 metrów pod ziemią. Ranni mężczyźni ze złamaniami i stłuczeniami trafili do szpitala.