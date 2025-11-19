W Zawierciu 39-letni mężczyzna celowo wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. Trzecia zdołała uciec.

Zdarzenie było następstwem wcześniejszej utarczki słownej pomiędzy kierowcą a pieszymi. Po kłótni mężczyzna zawrócił, by wjechać w grupę.

Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Horror na ulicach Zawiercia. Kierowca zaczął rozjeżdżać pieszych na chodniku

Do szokującego zdarzenia doszło w sobotę, 15 listopada, po godzinie 22:00. Jak informuje zawierciańska policja, wszystko zaczęło się na ulicy Gałczyńskiego w Zawierciu. Grupa znajomych – dwóch mężczyzn i kobieta – przechodziła przez przejście dla pieszych. Przed „pasami” zatrzymał się peugeot, którego kierowca zaczął krzyczeć, oskarżając ich o wtargnięcie na jezdnię. Między nim a pieszymi doszło do wymiany zdań. Po krótkiej kłótni wydawało się, że sytuacja została zażegnana, a samochód odjechał.

Niestety, był to dopiero początek koszmaru. Kierowca peugeota nie zamierzał odpuścić. Wpadł w szał, gwałtownie zawrócił i z piskiem opon ruszył w kierunku pieszych, którzy szli już chodnikiem przy ulicy Nowowierzbowej. 39-latek bez chwili wahania wjechał na chodnik, celując prosto w ludzi. Potrącił 30-letnią kobietę i jej o rok starszego kolegę. Trzeciej osobie, 32-latkowi, cudem udało się odskoczyć w ostatniej chwili, unikając zderzenia. Sprawca, jak gdyby nigdy nic, odjechał, pozostawiając rannych na pastwę losu.

Kierowca z Zawiercia usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Mundurowi od razu przystąpili do działania. Jeszcze tej samej nocy przy ulicy Blanowskiej odnaleziono porzuconego peugeota. Jak czytamy w komunikacie policji, pojazd został poddany szczegółowym oględzinom, które potwierdziły, że brał on udział w zdarzeniu.

Ustalenie tożsamości kierowcy było już tylko kwestią czasu. Kryminalni z Zawiercia zatrzymali 39-latka w niedzielę rano w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do jego winy. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Sąd Rejonowy w Zawierciu, na wniosek miejscowej prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 15 lat albo nawet dożywocie.

Sonda Czujesz się bezpiecznie na polskich drogach? Tak Nie