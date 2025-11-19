- W Zawierciu 39-letni mężczyzna celowo wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. Trzecia zdołała uciec.
- Zdarzenie było następstwem wcześniejszej utarczki słownej pomiędzy kierowcą a pieszymi. Po kłótni mężczyzna zawrócił, by wjechać w grupę.
- Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Horror na ulicach Zawiercia. Kierowca zaczął rozjeżdżać pieszych na chodniku
Do szokującego zdarzenia doszło w sobotę, 15 listopada, po godzinie 22:00. Jak informuje zawierciańska policja, wszystko zaczęło się na ulicy Gałczyńskiego w Zawierciu. Grupa znajomych – dwóch mężczyzn i kobieta – przechodziła przez przejście dla pieszych. Przed „pasami” zatrzymał się peugeot, którego kierowca zaczął krzyczeć, oskarżając ich o wtargnięcie na jezdnię. Między nim a pieszymi doszło do wymiany zdań. Po krótkiej kłótni wydawało się, że sytuacja została zażegnana, a samochód odjechał.
Niestety, był to dopiero początek koszmaru. Kierowca peugeota nie zamierzał odpuścić. Wpadł w szał, gwałtownie zawrócił i z piskiem opon ruszył w kierunku pieszych, którzy szli już chodnikiem przy ulicy Nowowierzbowej. 39-latek bez chwili wahania wjechał na chodnik, celując prosto w ludzi. Potrącił 30-letnią kobietę i jej o rok starszego kolegę. Trzeciej osobie, 32-latkowi, cudem udało się odskoczyć w ostatniej chwili, unikając zderzenia. Sprawca, jak gdyby nigdy nic, odjechał, pozostawiając rannych na pastwę losu.
Polecany artykuł:
Kierowca z Zawiercia usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Mundurowi od razu przystąpili do działania. Jeszcze tej samej nocy przy ulicy Blanowskiej odnaleziono porzuconego peugeota. Jak czytamy w komunikacie policji, pojazd został poddany szczegółowym oględzinom, które potwierdziły, że brał on udział w zdarzeniu.
Ustalenie tożsamości kierowcy było już tylko kwestią czasu. Kryminalni z Zawiercia zatrzymali 39-latka w niedzielę rano w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do jego winy. Prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Sąd Rejonowy w Zawierciu, na wniosek miejscowej prokuratury, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 15 lat albo nawet dożywocie.