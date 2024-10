Lekarze złożyli zawiadomienie do prokuratury. Mają dość antyszczepionkowców

Pod koniec sierpnia 2024 r. Tramwaje Śląskie unieważniły dwa prowadzone od czerwca postępowania na - dofinansowany środkami Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 2021-27 - zakup 65 wozów. Spółka niemal natychmiast ogłosiła ponowione, bardzo podobne przetargi w tej sprawie. Większe z nich podzieliła jedynie na części.

Drugie podejście. Ci sami wykonawcy, oferty na tramwaje znów droższe niż budżet

Jak wynika z informacji na platformie przetargowej TŚ, w obu przetargach zgłosili się wyłącznie ci sami wykonawcy: Pesa i Modertrans.

W większym postępowaniu, w części dot. 10 tramwajów Pesa zaproponowała cenę 170,5 mln zł brutto przy budżecie 136,7 mln zł. W część dotyczącej 55 tramwajów, w tym 35 w zamówieniu podstawowym, Pesa zaproponowała cenę 935,1 mln zł brutto przy budżecie 760,5 mln zł (w tym w budżecie na zamówienie podstawowe 422,3 mln zł i na opcję 338,2 mln zł; łączny budżet na 65 tramwajów 897,2 mln zł jest identyczny, jak w pierwszym przetargu).

W mniejszym postępowaniu ponownie zgłosił się Modertrans, oferując za 10 tramwajów 13-metrowych cenę 96,8 mln zł brutto (w ponowionym postępowaniu TŚ nie podały dotąd budżetu).

W unieważnionym w sierpniu przetargu na tramwaje 25-metrowe Pesa oczekiwała ceny za całe zamówienie 65 pojazdów 1,137 mld zł (przy budżecie 897,2 mln zł), a w przetargu na 10 tramwajów 13 metrowych Modertrans proponował 101,7 mln zł brutto (przy zakładanym budżecie 64 mln zł).

Zakup tramwajów ma być współfinansowany z zewnątrz. Jakie terminy dostaw?

Aktualne większe zamówienie podzielone jest na części wynikające z intencji współfinansowania zakupów. W pierwszej z nich zamawianych jest 10 pojazdów 25-metrowych jednokierunkowych - z terminem dostawy 16 miesięcy, pod kątem współfinansowania środkami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - KPO.

W drugiej części większego zamówienia zamawianych jest 20 wagonów 25-metrowych jednokierunkowych oraz 10 wagonów 25-metrowych dwukierunkowych. Tutaj termin wykonania zamówienia ustalono na 42 miesiące od daty podpisania umowy - przy założeniu współfinansowania środkami Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko - FENIKS.

W mniejszym przetargu spółka zamawia 10 fabrycznie tramwajów z terminem realizacji zamówienia 16 miesięcy - również ze względu na założenie współfinansowania środkami KPO.

W poprzedniej europejskiej perspektywie finansowej spółka kupiła przy wsparciu unijnym łącznie 55 nowych pojazdów - 45 dłuższych z bydgoskiej Pesy i 10 krótszych z poznańskiego Modertransu.

Kto odpowiada za funkcjonowanie Tramwajów Śląskich? To spółka-gigant

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce; spółka obsługuje prawie 30 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego, w tym niespełna 30 km w zajezdniach.

TŚ do niedawna należały do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ponad 47 proc. udziałów miały Katowice. Po zmianach do Katowic należy 55,4 proc. udziałów spółki - stolicy regionu swoje akcje zdecydowały się przekazać poprzednie władze Zabrza. Pozostałe miasta przekazały swe udziały GZM, która ma ich łącznie 44,6 proc.

