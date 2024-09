Nowe tramwaje na Śląsku. Poprzedni przetarg unieważniono

Prawie 23 miliony zł do rozdania. Decyzja w rękach mieszkańców Katowic

Tramwaje Śląskie chcą zamówić nowe pojazdy

Pod koniec sierpnia 2024 r. Tramwaje Śląskie unieważniły dwa prowadzone od czerwca postępowania na zakup wozów, dofinansowane środkami Unii Europejskiej perspektywy finansowej 2021-27. Spółka ponownie ogłosiła postępowania w tej sprawie. Termin składania ofert upływa 4 października.

Zgodnie z ogłoszeniami zamieszczonymi na platformie przetargowej Tramwajów Śląskich, przedmiotem większego z aktualnych zamówień jest dostawa łącznie 40 nowych, przegubowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych o długości minimalnej 22 metry i nie większej niż 25 metrów, z dostawą pakietu naprawczego i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do eksploatacji.

Ogłoszenie podzielone jest na części. W pierwszej z nich zamawianych jest 10 pojazdów 25-metrowych jednokierunkowych - z terminem dostawy 16 miesięcy, pod kątem współfinansowania środkami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - KPO.

W drugiej części większego zamówienia zamawianych jest 20 wagonów 25-metrowych jednokierunkowych oraz 10 wagonów 25-metrowych dwukierunkowych. Tutaj termin wykonania zamówienia ustalono na 42 miesięcy od daty podpisania umowy - przy założeniu współfinansowania środkami Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko - FENIKS.

Tramwaje w tej części przetargu zastrzegły możliwość skorzystania z prawa opcji zamówienia do 25 kolejnych nowych pojazdów jednokierunkowych o długości 25 metrów, o takich samych parametrach i wyposażeniu - z dostawą do 24 miesięcy od złożenia zamówienia.

Pojemność tramwajów 25-metrowych ma wynosić co najmniej 155 pasażerów, w tym minimum 50 miejsc siedzących dla tramwajów jednokierunkowych i 40 dla dwukierunkowych. Udział niskiej podłogi ma wynosić nie mniej niż 60 proc. długości podłogi przedziału pasażerskiego. Każdy z członów wagonu musi być podparty na co najmniej jednym wózku.

W mniejszym przetargu spółka zamawia 10 fabrycznie nowych tramwajów jednoczłonowych, dwukierunkowych, niskopodłogowych, o długości nie mniejszej niż 13,5 metra - również z pakietem naprawczym i sprzętem do eksploatacji wagonów. Termin tego zamówienia to 16 miesięcy od daty podpisania umowy - również ze względu na założenie współfinansowania środkami KPO.

Mniejsze wozy mają mieścić co najmniej 90 pasażerów, w tym mają mieć co najmniej 18 miejsc siedzących. Udział niskiej podłogi ma wynosić minimum 30 proc. długości podłogi przedziału pasażerskiego w centralnej części wagonu.

W obu rodzajach zamawianych tramwajów wymagane są m.in. urządzenia klimatyzacyjne, defibrylatory, monitoring, ładowarki USB i internet dla pasażerów. Podobnie, jak w poprzednich przetargach, jedynym kryterium oceny ofert pozostaje cena.

W poprzedniej europejskiej perspektywie finansowej spółka kupiła przy wsparciu unijnym łącznie 55 nowych pojazdów - 45 dłuższych z Pesy i 10 krótszych z poznańskiego Modertransu.

W unieważnionym w sierpniu przetargu zgłosili się wyłącznie ci sami wykonawcy. W postępowaniu na tramwaje 25-metrowe wpłynęła jedna oferta Pesy z ceną za całe zamówienie 65 pojazdów 1,137 mld zł (przy budżecie 897,2 mln zł brutto), a w przetargu na 10 tramwajów 13 metrowych - jedna oferta Modertransu za 101,7 mln zł brutto - przy budżecie niespełna 64 mln zł brutto.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce; spółka obsługuje blisko 30 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego, w tym niespełna 30 km w zajezdniach.

TŚ do niedawna należały do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ponad 47 proc. udziałów miały Katowice. Po zmianach do Katowic należy 55,4 proc. udziałów spółki – stolicy regionu swoje akcje zdecydowały się przekazać poprzednie władze Zabrza. Pozostałe miasta przekazały swe udziały GZM, która ma ich łącznie 44,6 proc.