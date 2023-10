i Autor: Policja Katowice

SZOKUJĄCE ODKRYCIE

Dryfujące zwłoki w centrum Katowic. Z Rawy wyłowiono ciało 50-latka

Do tego szokującego odkrycia doszło w niedzielę, 8 października, w samym centrum Katowic. Nagle na wysokości ulicy Szkolnej w rzece Rawie dostrzeżono dryfujące zwłoki! Na miejscu natychmiast zjawiły się służby, które wyłowiły ciało mężczyzny - okazało się, że zmarły to 50-letni mieszkaniec powiatu gliwickiego. Jak doszło do jego śmierci? To będą wyjaśniać teraz policjanci pod nadzorem prokuratora.