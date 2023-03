Dyskoteka Bravo w Gliwicach powstała w połowie lat 90. To tutaj odbywały się najgorętsze imprezy na Śląsku. Na początku były to bale i dansingi, a potem lokal opanowała młodzież, która szalała na parkiecie podczas dyskotek. Legendarne miejsce słynęło z weekendowych imprez techno. Zameczek Leśny w Gliwicach odwiedzali znani artyści m.in. ATB, Woody van Eyden, Base Attack. Dyskoteka Bravo ściągała tłumy ludzi chcących bawić się w rytmu muzyki tanecznej. Niestety, w grudniu 2006 roku zakończyła się działalność klubu. Mimo tego wielu ludzi z sentymentem wraca do tamtych chwil. Disco Bravo jeszcze przez kilkanaście lat miało swój profil na Facebooku.

Zanim Zameczek Leśny stał się Disco Bravo

Historia tego miejsca jest jednak bardzo długa i sięga końcówki XIX wieku. Zanim do Zameczku Leśnego ściągały gwiazdy muzyki tanecznej, funkcjonowała tam m.in. ekskluzywna restauracja w stylu angielsko-chińskiej kawiarni. Na początku XX wieku utworzono tam strzelnicę pod gołym niebem. Przed wybuchem II wojny światowej obiekt przebudowano. Po wojnie przejęło go Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego w Gliwicach, które odremontowało budynek. W latach 1960–1976 należał on już do Gliwickich Zakładów Gastronomicznych. Wówczas utworzono tam ponownie cieszący się renomą lokal gastronomiczny. Po likwidacji ZPG obiekt przejął Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Restauracja ostatecznie upadła. Już w nowej epoce, a ściślej w połowie lat 90. XX wieku, obiektem zainteresował się prywatny przedsiębiorca. I tak oto powstała kultowa Disco Bravo, która istniała do grudnia 2006 roku. Wówczas nadzór budowlany stwierdził, że obiekt nie spełnia norm bezpieczeństwa.

Po dyskotece Bravo w Gliwicach została pusta przestrzeń. Tak wygląda to miejsce obecnie

Miasto chciało jeszcze "reanimować" Zameczek Leśny, tworząc tam ponownie lokal o charakterze gastronomicznym. Nie udało się jednak znaleźć inwestora. W 2010 roku, budynek został wskazany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Ostatecznie obiekt oddano do rozbiórki. Po Zameczku Leśny, w którym niegdyś funkcjonowała dyskoteka Bravo, zostało niewiele. Zachowały się pozostałości po fundamentach budowli. Na ich podstawie można sobie wyobrazić, jak wyglądało tomiejsce jeszcze kilka lat temu. Ale śladów dawnej świetności na próżno już szukać.

Za to w okolicy powstała tężnia solankowa, z której wielu mieszkańców korzysta przy dobrej pogodzie. W obszernym parku jest sporo leśnych ścieżek, gdzie można odetchnąć od miejskiego zgiełku. Miejsce tętni życiem. Istnieje nadzieja, że jeszcze kiedyś obok tężni powstanie nowa atrakcja, ale pod warunkiem, że znajdzie się ktoś, kto wyłoży spore pieniądze.

W naszej galerii możecie zobaczyć, jak obecnie wygląda miejsce po Zameczku Leśnym, a także jak wyglądało, gdy w 2016 roku odwiedzili je Eksploratorzy z Katowic.