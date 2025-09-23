Dźgała matkę tak długo aż złamała nóż. Nikola stanęła przed sądem

2025-09-23 16:49

Najpierw awantura, a potem krwawa rozprawa z własną matką. Nikola G. (18 l.) zapamiętale próbowała zrobić swej mamie krzywdę, co rusz zadając jej ciosy nożem. Na szczęście nie doszło do najgorszego, ale nastolatka właśnie stanęła przed sądem oskarżona o usiłowanie zabójstwa. Proces jest w całości tajny.

Próbowała zabić swoją mamę

To były straszne chwile w jednym z mieszkań w zwykłym bloku na os. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej (woj. śląskie). Nikola mieszkała tam z matką oraz młodszym braciszkiem, wówczas ledwie czteroletnim. Był 20 października 2024 r. Poranek. Nastolatka wróciła dopiero do domu. Niemal od razu wdała się w kłótnię z matką.

Gdy zabrakło przekleństw i inwektyw Nikola G. chwyciła spory nóż. Zaczęła zadawać nim ciosy matce, która przerażona kryła się pod kołdrą i próbowała parować ciosy. W sukurs mamie przyszedł również 4-letni brat Nikoli G., który próbował ją powstrzymać, ale został przy tym ranny. Kotłowanina trwała przez chwilę. Nóż się złamał, a wtedy wściekła nastolatka pochwyciła kolejny i nadal atakowała. Potem Nikola G. uciekła z mieszkania. Na szczęście rany mamy, jak i jej młodszego brata okazały się niegroźne dla życia.

Nikola G. oskarżona o usiłowanie zabójstwa

Po dwóch dniach policja zdołała namierzyć awanturniczkę. Została zatrzymana, a sąd zdecydował, że powinna oczekiwać na proces w celi aresztu. Nikola G. została przez prokuraturę oskarżona o usiłowanie zabójstwa matki oraz uszkodzenie ciała brata.

Proces za zamkniętymi drzwiami

Proces Nikoli G. rozpoczął się we wtorek 23 września przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej. Jednakże oskarżona od razu poprosiła sąd o utajnienie procesu. Sędziowie przychylili się do tego wniosku i przewodnicząca składu Beata Hajduga poprosiła dziennikarzy o opuszczenia sali. Cały proces zatem będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami.

Nastolatce grozi od 10 do nawet 30 lat więzienia. Czy przyznała się do winy? Nie wiadomo. Wcześniej podczas śledztwa przyznała się do usiłowania zabójstwa. Twierdziła jednakże, że nie chciała nikomu zrobić krzywdy.

