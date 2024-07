Eksplozja gazu w Sosnowcu. Zawaliła się ściana w budynku mieszkalnym

Najwyżej położony hotel w Polsce zmienił się nie do poznania. Można już rezerwować pokoje. Znamy CENY!

W budynku przy ul. Mariackiej w Sosnowcu w sobotę, 20 lipca doszło do wybuchu butli z gazem. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP poinformowała, że jedna osoba została zabrana do szpitala. Zgłoszenie o wybuchu służby otrzymały przed godz. 18.40. Doszło do niego w jednym z mieszkań trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

- Zawaleniu uległa ściana działowa pomiędzy mieszkaniem a korytarzem. W budynku przebywały cztery osoby – poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP bryg. Aneta Gołębiowska.

Trzech mieszkańców samodzielnie opuściło budynek przed przyjazdem służb. Natomiast mężczyzna, w którego mieszkaniu doszło do wybuchu, doznał poparzeń nogi i został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

