Nieoficjalnie: martwy mężczyzna z Dąbrowy Zielonej to Jacek Jaworek! To jest dowód? [AKTUALIZACJA]

Zwłoki mężczyzny w Dąbrowie Zielonej. To tam odbył się pogrzeb ofiar zbrodni w Borowcach

To odkrycie zmroziło nie tylko mieszkańców najbliższej okolicy, ale całą Polskę. W piątek, 19 lipca w Dąbrowie Zielonej (powiat częstochowski) znaleziono ciało mężczyzny. Jego tożsamość wciąż pozostaje niepotwierdzona, jednak istnieje domniemanie, że należało do Jacka Jaworka. Częstochowska prokuratura na ten moment ani potwierdza, ani nie zaprzecza takiemu scenariuszowi. Wiadomo, że zwłoki nie znajdowały się w stanie rozkładu, co oznacza, że denat żył jeszcze kilkanaście godzin przez ujawnieniem ciała.

To właśnie w Dąbrowie Zielonej odbył się pogrzeb ofiar zbrodni w Borowcach. Janusz (44 l.), Justyna (44 l.) i ich syn Jakub (17 l.) spoczęli w jednym grobie na miejscowym cmentarzu parafialnym. W rozmowie z "Faktem" mieszkańcy wskazują, że Jaworka mogło ruszyć sumienie i dlatego pojawił się we wsi, w której pochowane są jego ofiary. Zaledwie kilka dni temu była trzecia rocznica zbrodni w Borowcach, co też mogło wpłynąć na desperacką decyzję mężczyzny. Poniżej dalsza część artykułu.

Nieoficjalnie: padły dwa strzały. Na ciele było charakterystyczne znamię

Z nieoficjalnych ustaleń TVN24 wynika, że ujawnione ciało należało do Jacka Jaworka. Śledczy na razie nie potwierdzają tych doniesień, niemniej na ich prawdziwość wskazują kolejne poszlaki. Według TVN24 na odnalezionych zwłokach znajdowało się znamię o długości ok. 7 cm, które nosił Jaworek. Dodatkowo kamera monitoringu miała zarejestrować dwa strzały, które oddał do siebie mężczyzna. Pierwszy albo był rykoszetem, albo strzałem próbnym. Drugi okazał się śmiertelny. Wyniki badań DNA, które mogą potwierdzić śmierć poszukiwanego od 3 lat Jacka Jaworka, mają być znane na początku przyszłego tygodnia.

