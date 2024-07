Nieoficjalnie: ciało z raną postrzałową to Jacek Jaworek

Aktualizacja godz. 13.10

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie potwierdza najnowszych doniesień dotyczących odnalezienia ciała Jacka Jaworka.

- Nie posiadamy opinii biegłego z zakresu badań identyfikacyjnych, a na podstawie takiego dokumentu możemy potwierdzić tożsamość mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w Dąbrowie Zielonej - powiedział PAP prokurator Tomasz Ozimek.

Wcześniej pisaliśmy:

Według nieoficjalnych ustaleń Roberta Zielińskiego z TVN24 ciało mężczyzny znalezione w Dąbrowie Zielonej pod Częstochową to poszukiwany Jacek Jaworek - mają to potwierdzać badania DNA. Zwłoki z raną postrzałową głowy ujawniono w piątek, 19 lipca, a w ich pobliżu znajdowała się również broń. Śledczy wykluczyli wstępnie udział osób trzecich, co oznacza, że denat prawdopodobnie sam pociągnął za spust. Ponadto wiadomo, że do zgonu doszło niedawno. Z kolei jak informuje "Gazeta Wyborcza", ciało mogło tam zostać przewiezione i porzucone.

Jacek Jaworek jest poszukiwany od 10 lipca 2021 r., gdy zastrzelił troje członków swojej rodziny: brata Janusza, bratową Justynę i ich 17-letniego syna, Jakuba. Do zbrodni doszło w Borowcach w powiecie częstochowskim, a przed zabójcą zdołał się ukryć drugi syn ofiar, 13-letni Gianni, który najpierw schował się w szafie, a następnie uciekł z miejsca tragedii.