Ewakuacja szkoły. 27 osób podtrutych, część uczniów trafiła do szpitala

Ewakuowano 300 osób ze szkoły w Raciborzu

W czwartek, 10 stycznia przeprowadzono ewakuację uczniów i pracowników Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Powodem było złe samopoczucie uczniów.

- O godzinie 12.19 przyjęliśmy zgłoszenie, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego jest podejrzenie wycieku gazu. Na miejsce zadysponowano łącznie 9 zastępów PSP i OSP. Przed przybyciem zastępów zostały ewakuowane 284 osoby - mówi kpt. Marek Wranik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Na miejsce skierowano również m.in. 4 karetki pogotowia.O ewakuacji szkoły zarządziła dyrektorka placówki. 27 osób (26 uczniów i nauczyciel) miało objawy podtrucia wziewnego. Objawami podtrucia były m.in. bóle głowy i mdłości.

Do szpitala z powodu dolegliwości trafiły dwie osoby. Do szkoły w Raciborzu skierowano specjalną jednostkę rozpoznania chemicznego z Katowic, która sprawdzi, co było przyczyną podtrucia uczniów i nauczyciela. Obecnie nie wiadomo, jaki rodzaj substancji przyczynił się do podtrucia.

