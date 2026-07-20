Fałszywe listy od policji zalewają skrzynki. Oszuści grożą więzieniem

Spis treści
Policja ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o rzekomych przestępstwach seksualnych
Otwierasz skrzynkę mailową i widzisz wiadomość, z której wynika, że jesteś podejrzany o poważne przestępstwa seksualne? Nadawca podaje się za policjanta, straszy więzieniem i wzywa do pilnego kontaktu? Brzmi groźnie, ale to próba oszustwa. Policja ostrzega przed nową falą fałszywych e-maili, których celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy.
W wiadomościach przestępcy informują, że odbiorca został rzekomo przyłapany na popełnianiu poważnych przestępstw w internecie. Najczęściej oskarżają go o przestępstwa związane z pornografią dziecięcą. W e-mailach pojawiają się informacje o wszczęciu postępowania, wezwaniach na policję lub do sądu oraz groźby odpowiedzialności karnej.
Podszywają się pod Policję i Europol
Aby wiadomości wyglądały wiarygodnie, oszuści wykorzystują logotypy Policji, Europolu i innych instytucji. Dołączają w załącznikach dokumenty przypominające oficjalne pisma. W treści podają adres e-mail do kontaktu z rzekomym funkcjonariuszem. Najczęściej jest to jednak zwykły adres założony w popularnych serwisach, takich jak Gmail, Yahoo czy Zoho. To jeden z wyraźnych sygnałów, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.
Policja wyjaśnia, że jest to atak typu phishing i scareware. Przestępcy próbują wywołać strach i zmusić odbiorcę do szybkiego działania. Liczą na to, że przestraszona osoba odpowie na wiadomość, poda swoje dane albo przeleje pieniądze.
Funkcjonariusze przypominają, że policja ani inne instytucje państwowe nie wysyłają e-maili z groźbami natychmiastowego aresztowania i nie żądają przesyłania poufnych danych przez internet.
Jeżeli otrzymasz taką wiadomość, nie odpowiadaj na nią, nie otwieraj załączników i nie klikaj w znajdujące się w niej linki. Nie podawaj swoich danych osobowych, numeru konta ani skanów dokumentów.
W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub sprawdzić komunikaty na oficjalnej stronie internetowej Policji. Podejrzane wiadomości warto również oznaczać jako spam lub phishing, aby utrudnić oszustom dotarcie do kolejnych osób.