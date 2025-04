Mieszkańcy województwa śląskiego i zachodniej Małopolski muszą przygotować się na nadejście gwałtownych burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) planuje wydać ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, co oznacza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Prognozowane są ulewy z opadami od 50 do 70 mm, które mogą spowodować lokalne podtopienia i utrudnienia komunikacyjne. Czerwony alert pogodowy będzie obowiązywał w czwartek, 24 kwietnia. Dotyczy on między innymi stolic województw: Katowic oraz Krakowa, ale też Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, czy Rybnika.

Pozostała część Małopolski, a także województwa: opolskie, podkarpackie i świętokrzyskie będą objęte pomarańczowym alertem pogodowym. Gdy południe kraju będzie się zmagało z burzami, na północy Polski mogą wystąpić przymrozki.

Jak przygotować się na nadejście burzy?

W związku z ostrzeżeniami IMGW, warto podjąć odpowiednie kroki, aby zminimalizować ryzyko związane z nadejściem burzy. Oto kilka porad:

Zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr (np. meble ogrodowe, donice).

Zamknij okna i drzwi.

Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, w pobliżu drzew i linii energetycznych.

W czasie burzy nie korzystaj z urządzeń elektrycznych.

Śledź komunikaty pogodowe i ostrzeżenia IMGW.

W razie niebezpieczeństwa dzwoń na numer alarmowy 112.

