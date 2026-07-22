W środę, 22 lipca, wieczorem w centrum Chorzowa pojawiło się ogromne zadymienie. Około godziny 19:00 służby zostały powiadomione o pożarze budynku znajdującego się niedaleko Centrum Przesiadkowego.

- W centrum Chorzowa płonie budynek po byłym banku, położony przy Centrum Przesiadkowym w rejonie ul. Kościuszki. Nad miastem unoszą się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne z dużej odległości. Na miejscu trwa akcja gaśnicza, przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana

- informuje portal chorzow.naszemiasto.pl.

Czarny dym nad Chorzowem

Zadymienie jest na tyle duże, że zauważyli je również mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Do sprawy odniosło się miasto Świętochłowice, które przekazało mieszkańcom ważny komunikat.

- Te kłęby dymu pochodzą z pożaru budynku wielokondygnacyjnego w Chorzowie przy ul. Moniuszki. Brak informacji o potencjalnym zagrożeniu dla Świętochłowic, ale na wszelki wypadek zamknijcie okna i ograniczcie aktywność na zewnątrz

- napisano w komunikacie miasta.

Do mieszkańców zwrócił się również prezydent Świętochłowic Daniel Beger, który zaapelował o ostrożność w związku z możliwością przemieszczania się dymu.

W komunikacie przekazał:

"Moi drodzy, zamykajcie okna, ograniczcie wieczorem aktywność fizyczną na zewnątrz. Kluby dymu na wysokości Chorzowa mogą kierować się w nasza stronę."

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Obecnie najważniejsze działania skupiają się na ugaszeniu pożaru oraz zabezpieczeniu terenu.

Nie ma jeszcze informacji dotyczących ewentualnych osób poszkodowanych ani szczegółów dotyczących przyczyn wybuchu ognia.

Wkrótce więcej informacji.