Mgła nie powstrzymała kibiców i piłkarzy GKS-u! Dużo zdjęć z meczu z Pogonią

GKS Katowice i Pogoń Szczecin z pewnością mają o czym myśleć. Zwłaszcza ci drudzy liczyli, że ponownie będą walczyć o europejskie puchary. Tymczasem ekstraklasowa rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te plany. "Portowcy" przystępowali jednak do meczu w Katowicach po efektownej wygranej z Zagłębiem Lubin i wierzyli, że to nie był przypadek.

26 listopada mieliśmy rocznicę śmierci Jana Furtoka, więc ekipa Rafała Góraka chciała wygrać również dla niego. Przy Nowej Bukowej sprawy szybko ułożyły się po myśli gospodarzy.

GKS mógł liczyć na wsparcie wiernych kibiców. Zobaczcie ich zdjęcia i krótką relację z meczu na se.pl.

GKS Katowice - Pogoń Szczecin, 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy

Starcie 15. z 11. drużyną PKO BP Ekstraklasy wzbudzało sporo emocji. Kibice "Portowców" oczekują od swoich ulubieńców marszu w górę tabeli, a GKS marzy o oderwaniu się od strefy spadkowej. Katowiczanie pauzowali w poprzedniej kolejce, gdyż ich mecz w Białymstoku został przełożony z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ekipa Rafała Góraka musiała zmazać plamę po porażce 1:3 z Piastem Gliwice. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra Sebastiana Krasnego pojawiły się obawy, czy piłka nożna znów nie przegra z pogodą. Katowice zmagały się z mgłą, ale ostatecznie spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. A jak było na boisku? Relację prezentujemy pod galerią ze zdjęciami kibiców (frekwencja na poziomie 11 369 widzów) i zawodników obu drużyn.

GKS Katowice - Pogoń Szczecin 2:0 (2:0) (Zrelak 7', 37' Nowak)

GKS Katowice: Strączek - Klemenz, Kuusk (Rogala 12'), Jędrych - Galan, Kowalczyk (Łukasiak 46'), Bosch, Czerwiński - Markovic (Wędrychowski 65'), Zrelak (Shkurin 65'), Nowak

Pogoń Szczecin: Cojocaru - Mendy (Koutris 64'), Huja, Keramitsis, Wahlqvist - Ulvestad, Biegański, Przyborek, Greenwood (Juwara 46') - Grosicki (Paryzek 70'), Molnar (Mukairu 46')

Ten mecz znakomicie ułożył się dla "Gieksy". Już w 7. minucie Galan znakomicie dośrodkował z lewej strony, Huja zgubił krycie, a Zrelak był bezbłędny. Goście ruszyli do odrabiania strat, ale nie potrafili w pierwszej połowie pokonać Strączka. W 31. minucie poprzeczkę obił Biegański, a kilka chwil później kontratak przyniósł drugiego gola drużynie trenera Góraka. Zrelak dograł do Nowaka, a ten był lepszy od Cojocaru. Gospodarze schodzili na przerwę w znakomitych humorach. Trener Thomasberg dokonał dwóch zmian - Mukairu i Juwara zastąpili Greenwooda oraz Molnara.

Wydawało się, że Pogoń musi ostrzej nacierać na swojego rywala. Tymczasem minuty mijały, a my nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że GKS Katowice kontroluje przebieg wydarzeń. Niewidoczny był Kamil Grosicki, którego w końcu zastąpił Paryzek. Pierwszy występ w podstawowym składzie Benjamina Mendy'ego również nie przyniósł niczego konkretnego. To nie będzie przyjemna zima w Szczecinie. Alex Haditaghi musi się zastanowić, jakich transferów potrzebuje zespół, aby grać na miarę oczekiwań. Z kolei "Gieksa" może się spokojniej przygotowywać do pucharowego starcia z Jagiellonią Białystok i do ligowego wyjazdu do Częstochowy.